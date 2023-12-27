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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2024 yılı içerisinde istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı belli oldu. Sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Yapılacak alımların 23 bin 464'ü uzman tabip, 3 bin 498'i ise tabip olacak.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:03 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 07:05 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.




#Sözleşmeli sağlık personeli
#Sağlık Bakanlığı
#Resmi Gazete
34 dakika önce
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