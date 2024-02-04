Ekonomi

Tarih belli oldu: Gençlere faizsiz kredi için başvurular başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız" dedi.

11:12 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 11:50 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.


Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu çalışmalarının tamamlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:


"Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler."





#Aile ve Gençlik Fonu
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
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