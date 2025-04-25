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TARSİM zirai don olayına ilişkin hasar tespit çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

TARSİM zirai don olayına ilişkin hasar tespit çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

19:3525/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
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Zirai don kontrolü yapan Tarsim yetkilileri.
Zirai don kontrolü yapan Tarsim yetkilileri.

TARSİM’den yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüşler sonrasında zirai don olayları meydana geldiği ve geniş alanları etkilediği, bu doğrultuda, Türkiye genelindeki sigortalı üreticilerden alınan hasar ihbarlarını takiben ön hasar tespit işlemlerinin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından sahadaki çalışmalar aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları ve hasar dosya işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek tazminat tutarları, sigortalı üreticilerimize ödenecektir.

Ürünleri hasar gören sigortalı üreticilerimize, hasar ihbarlarını; bağlı bulundukları yetkili sigorta şirketi ya da acenteleri başta olmak üzere, ALO TARSİM 172, TARSİM Mobil Uygulama, kurumsal internet sitesi (www.tarsim.gov.tr) ve TARSİM Üretici Portalı aracılığıyla gerçekleştirebileceklerini hatırlatmak isteriz.

Yaşanan bu hadise, bizlere bir kez daha iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini göstermiş ve üreticilerimizin faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devamlılığı için tarım sigortasının önemini ortaya koymuştur. Daima üreticilerimizin kara gün dostu olarak yanlarında yer aldık ve yer almaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, %70’e varan Devlet prim desteği, indirimler ve çeşitli ödeme kolaylıkları ile tarım sigortasının ihmal edilmemesini öneriyoruz.”




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#Zirai Don
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