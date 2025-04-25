TARSİM zirai don olayına ilişkin hasar tespit çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

Ürünleri hasar gören sigortalı üreticilerimize, hasar ihbarlarını; bağlı bulundukları yetkili sigorta şirketi ya da acenteleri başta olmak üzere, ALO TARSİM 172, TARSİM Mobil Uygulama, kurumsal internet sitesi (www.tarsim.gov.tr) ve TARSİM Üretici Portalı aracılığıyla gerçekleştirebileceklerini hatırlatmak isteriz.

Yaşanan bu hadise, bizlere bir kez daha iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini göstermiş ve üreticilerimizin faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devamlılığı için tarım sigortasının önemini ortaya koymuştur. Daima üreticilerimizin kara gün dostu olarak yanlarında yer aldık ve yer almaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, %70’e varan Devlet prim desteği, indirimler ve çeşitli ödeme kolaylıkları ile tarım sigortasının ihmal edilmemesini öneriyoruz.”