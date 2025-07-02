Tesla'da kan kaybı sürüyor: Otomobil teslimatları ikinci çeyrekte yüzde 13,5 azaldı

Buna göre, şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 410 bin 244 araç üretti. Tesla, 2024'ün aynı döneminde ise 410 bin 831 aracın üretimini gerçekleştirmişti. Tesla'nın yılın ikinci çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı da yıllık bazda yüzde 13,5 azalarak 384 bin 122'ye indi. Böylelikle teslimat sayısı üst üste iki çeyrektir yıllık bazda düşmüş oldu. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 443 bin 956 araç teslim etmişti.