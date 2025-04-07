, vatandaşlardan, kuruma ilişkin "halka arz" ve "devlet güvenceli yatırım" gibi dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara itibar etmemesini istedi.

, vatandaşlardan, kuruma ilişkin "halka arz" ve "devlet güvenceli yatırım" gibi dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara itibar etmemesini istedi.

TMO'dan yapılan açıklamada, bazı dijital medya kanalları üzerinden kuruma ilişkin yapılan asılsız paylaşımların dikkate alınmaması gerektiği belirtildi.