TMO'dan '45 milyonluk faiz bilançoda gizlendi' iddialarına yalanlama: Borçların tamamına yakını ödendi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı basın yayın organlarında yer alan, "45 milyar liralık faiz ödemesini bilançoda gizlediği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. "31 Aralık 2023 tarihine kadar tahakkuk eden 14,5 milyar lira tutarındaki faiz giderleri stoklarımızda bulunan ürünlerin maliyetine eklenmiştir." denilen açıklamada, "Stoklarımızdaki ürünlerin büyük bir kısmı satış yoluyla değerlendirilmiş, bugün itibarıyla kredi borçlarımızın tamamına yakını ödenmiş olup vadesi gelmeyen yaklaşık 4 milyar lira kredi borcumuz kalmıştır." ifadeleri yer aldı.
TMO'dan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında kurumla ilgili "45 milyar lira faiz ödemesi bilançoda gizlendi" başlığıyla kamuoyunu yanıltıcı haberlerin yayımlandığı aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu haberde yer alan "45 milyar lira faiz tutarı ve faiz giderlerinin muhasebe tekniğine aykırı şekilde bilançoda gizlendiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
"İddialar doğru değil, kredi borçlarımızın tamamına yakını ödendi"
Kurumun 2023 yılı bilançosunda, ürün alımlarının finansmanına yönelik hasat döneminden itibaren bankalardan 3-6 ay gibi kısa vadeli olarak kullandığı kredilerle ilgili söz konusu yıl sonu itibarıyla tahakkuk eden faizler dahil toplam 90 milyar lira mali borcunun bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi: