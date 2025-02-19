Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
TMO'dan '45 milyonluk faiz bilançoda gizlendi' iddialarına yalanlama: Borçların tamamına yakını ödendi

TMO'dan '45 milyonluk faiz bilançoda gizlendi' iddialarına yalanlama: Borçların tamamına yakını ödendi

18:2919/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
TMO'dan "45 milyar liralık faiz ödemesinin bilançoda gizlendiği" iddialarına yanıt verildi.
TMO'dan "45 milyar liralık faiz ödemesinin bilançoda gizlendiği" iddialarına yanıt verildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı basın yayın organlarında yer alan, "45 milyar liralık faiz ödemesini bilançoda gizlediği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. "31 Aralık 2023 tarihine kadar tahakkuk eden 14,5 milyar lira tutarındaki faiz giderleri stoklarımızda bulunan ürünlerin maliyetine eklenmiştir." denilen açıklamada, "Stoklarımızdaki ürünlerin büyük bir kısmı satış yoluyla değerlendirilmiş, bugün itibarıyla kredi borçlarımızın tamamına yakını ödenmiş olup vadesi gelmeyen yaklaşık 4 milyar lira kredi borcumuz kalmıştır." ifadeleri yer aldı.

TMO'dan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında kurumla ilgili "45 milyar lira faiz ödemesi bilançoda gizlendi" başlığıyla kamuoyunu yanıltıcı haberlerin yayımlandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu haberde yer alan "45 milyar lira faiz tutarı ve faiz giderlerinin muhasebe tekniğine aykırı şekilde bilançoda gizlendiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"İddialar doğru değil, kredi borçlarımızın tamamına yakını ödendi"

Kurumun 2023 yılı bilançosunda, ürün alımlarının finansmanına yönelik hasat döneminden itibaren bankalardan 3-6 ay gibi kısa vadeli olarak kullandığı kredilerle ilgili söz konusu yıl sonu itibarıyla tahakkuk eden faizler dahil toplam 90 milyar lira mali borcunun bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından üreticilerden alınan ürünler birden fazla yılda satıldığı için Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği doğru ve gerçek satış maliyetlerinin oluşmasını teminen ilgili dönem içinde oluşan finansman giderleri stok maliyetlerine yansıtılmaktadır. Bu kapsamda, çok yüksek miktarda alımın yapıldığı 2023 yılı temmuz ayından sonra büyük oranda kamu bankalarından kullanılan krediler için 31 Aralık 2023 tarihine kadar tahakkuk eden 14,5 milyar lira tutarındaki faiz giderleri stoklarımızda bulunan ürünlerin maliyetine eklenmiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde belirtilen '45 milyar lira faiz ödemesi' ve 'faiz giderlerinin muhasebe tekniğine aykırı bir şekilde bilançoda gizlendiği' iddiaları doğru değildir. Stoklarımızdaki ürünlerin büyük bir kısmı satış yoluyla değerlendirilmiş, bugün itibarıyla kredi borçlarımızın tamamına yakını ödenmiş olup vadesi gelmeyen yaklaşık 4 milyar lira kredi borcumuz kalmıştır."


#Toprak Mahsulleri Ofisi
#Kredi
#Faiz
#Ödeme

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle: Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor şifresiz canlı yayını