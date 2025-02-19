TMO'dan '45 milyonluk faiz bilançoda gizlendi' iddialarına yalanlama: Borçların tamamına yakını ödendi

"Kurumumuz tarafından üreticilerden alınan ürünler birden fazla yılda satıldığı için Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği doğru ve gerçek satış maliyetlerinin oluşmasını teminen ilgili dönem içinde oluşan finansman giderleri stok maliyetlerine yansıtılmaktadır. Bu kapsamda, çok yüksek miktarda alımın yapıldığı 2023 yılı temmuz ayından sonra büyük oranda kamu bankalarından kullanılan krediler için 31 Aralık 2023 tarihine kadar tahakkuk eden 14,5 milyar lira tutarındaki faiz giderleri stoklarımızda bulunan ürünlerin maliyetine eklenmiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde belirtilen '45 milyar lira faiz ödemesi' ve 'faiz giderlerinin muhasebe tekniğine aykırı bir şekilde bilançoda gizlendiği' iddiaları doğru değildir. Stoklarımızdaki ürünlerin büyük bir kısmı satış yoluyla değerlendirilmiş, bugün itibarıyla kredi borçlarımızın tamamına yakını ödenmiş olup vadesi gelmeyen yaklaşık 4 milyar lira kredi borcumuz kalmıştır."