Tolga hedefleri 12'den vurdu

Tolga hedefleri 12’den vurdu

04:0017/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi



MKE’nin yakın hava savunma sistemi Tolga hedefleri başarıyla vurdu. Şirketin Genel Müdürü İlhami Keleş, “Türkiye’nin ilan ettiği Çelik Kubbe’nin alt katmanı yani 3 bin metre ve daha altı katmandaki hava savunma, dron savunma altyapısı Tolga sistemiyle kurulmuş oldu” dedi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketinin hava tehditlerine karşı geliştirdiği Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, icra edilen testte, senaryo gereği saldırı düzenleyen insansız hava araçlarını (İHA) başarıyla bertaraf etti.

Yerli mühendislikle, mini veya mikro İHA’lara, taktik dronlara, seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı, katmanlı hava savunma yeteneğiyle geliştirilen sistemin testi, Konya’daki Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.



DRONLARI İMHA ETTİ

Hazırlanan soft-kill senaryosuna göre, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki düşman dronu, radarla tespit edilip, elektro-optikle teşhis edildikten sonra elektronik karıştırma sistemleriyle düşürüldü. Hard-kill senaryosunda ise iki sabit 12.7 mm, araç üzeri monte döner namlulu 12.7 mm ve 20 mm silah sistemleri, parçacıklı yapısıyla hedef çevresinde metal bulutu oluşturarak isabet şansını üst seviyeye çıkartan antidron mühimmatla, yakın menzilde ve düşük irtifada saldırı düzenleyen dronları imha etti.

SAVUNMA ALTYAPISI KURULDU

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, MKE Tolga sisteminin, gerçek senaryolarla, gerçek hedeflere, gerçek atışlarla müdahalesini başarıyla ortaya koyduğunu söyledi. Testlerin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yoğun olarak kullanılan bir dron türünün benzeriyle gerçekleştirildiğini kaydeden Keleş, “Türkiye’nin ilan ettiği Çelik Kubbe’nin alt katmanı yani 3 bin metre ve daha altı katmandaki hava savunma, dron savunma altyapısı Tolga sistemiyle kurulmuş oldu. Bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu sistemler. Çünkü dron tehditleri, çok önemli bir tehdit olarak artık bütün ülkelerin üzerine çalıştığı bir konu” dedi.

SERİ ÜRETİM BAŞLAYACAK

Yeteneklerini dünyaya sergileme adına, belirlenen takvime göre pek çok ülkeye benzer gösteriler gerçekleştireceklerini ifade eden Keleş, şöyle devam etti: “Burada, öngörülen senaryoların tamamının aksaksız ve başarılı şekilde sonuçlanması, hedeflerin çok az mühimmat sarfıyla hatta çoğunun ilk partide daha ilk atılan 3-4 mermide bertaraf edilmesi çok ciddi bir başarı oldu ve bu da bize ciddi bir öz güven kazandırdı. Seri üretim için altyapı çalışmalarını tamamladık. Hem işin mühimmat tarafında hem silah tarafında seri üretime geçebilecek durumdayız.”



#Savunma Sanayi
#Tolga
#MKE
#Hava savunma sistemi
