Milli SİHA’lar Afrika'da güvenliğe katkı sağlıyor

Afrika kıtasında başta fuara ev sahipliği yapan Mali olmak üzere Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya, Burkina Faso, Togo, Nijer, Cibuti, Somali, Ruanda, Kenya gibi ülkeler Baykar tarafından üretilen milli SİHA’ları tercih etti. Baykar, Mali'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının katılımıyla düzenlenen BAMEX'25 Fuarı'nda Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA'nın ölçekli maketlerini sergiledi.

