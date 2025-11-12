Yeni Şafak
Milli SİHA’lar Afrika'da güvenliğe katkı sağlıyor

Afrika kıtasında başta fuara ev sahipliği yapan Mali olmak üzere Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya, Burkina Faso, Togo, Nijer, Cibuti, Somali, Ruanda, Kenya gibi ülkeler Baykar tarafından üretilen milli SİHA’ları tercih etti. Baykar, Mali'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının katılımıyla düzenlenen BAMEX'25 Fuarı'nda Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA'nın ölçekli maketlerini sergiledi.

Türk savunma sanayisinin insansız hava sistemleri üreticisi Baykar, Afrika ülkelerine sağladığı silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) kıtada güvenlik ve istikrara katkı veriyor. 

Baykar, Mali'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı'nda (BAMEX’25) Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA'nın ölçekli maketlerini sergiledi.

Afrika kıtasında başta fuara ev sahipliği yapan Mali olmak üzere Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya, Burkina Faso, Togo, Nijer, Cibuti, Somali, Ruanda, Kenya gibi ülkeler Baykar tarafından üretilen milli SİHA’ları tercih etti.

