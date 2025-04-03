Turkcell huzurevlerinde teknoloji odaları açmaya devam ediyor

“Turkcell olarak teknolojinin fırsat eşitleyici gücü olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda 7’den 70’e herkesin bilgiye erişimde eşit olanaklara sahip olmasını hedefleyen sosyal sorumluluk projelerimiz aralıksız devam ediyor. Huzurevlerinde, teknoloji donanımlı dinlenme ve deneyim alanları oluşturduğumuz Dijital Bahar Projemiz kapsamında, 20’nci odamızı Gaziantep’te kurduk. Büyüklerimizin teknolojiyle olan ilişkilerini güçlendirerek, onların dijital dünyanın olanaklarından faydalanmalarını önemsiyoruz. Dijital Bahar Odalarının olduğu huzurevlerinde yaşayan büyüklerimiz yeni beceriler kazanarak dijital dünyada daha aktif olabiliyor. E-devlet ve e-nabız üzerinden işlemlerini yapabiliyor, dijital oyunlar oynayabiliyor, görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor, VR deneyimi yaşayabiliyor. Ayrıca odalara, televizyon ve müzik donanımları da ekleniyor. Gaziantep’teki yeni Dijital Bahar Odamızın burada yaşayan büyüklerimize hayırlı olmasını diliyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum”