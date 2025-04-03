Turkcell huzurevlerinde teknoloji odaları açmaya devam ediyor

Turkcell‘in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Dijital Bahar Projesi kapsamında, 20’nci teknoloji odası Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde açıldı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Son 4 yılda, farklı illerdeki huzurevlerinde teknoloji donanımlı Dijital Bahar Odaları kurduk. Bugün de Gaziantep’te, 20’nci Dijital Bahar Odası’nın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell olarak teknolojiyi huzurevlerine taşıdığımız ve Dijital Okuryazarlık eğitimleri verdiğimiz bu projeyle, büyüklerimizin bilgiye erişimini ve dijital dünyaya katılımlarını kolaylaştırıyoruz” dedi.
Türkiye’nin lider teknoloji şirketi Turkcell, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde yürüttüğü Dijital Bahar Projesi’nin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarını hedefleyen proje kapsamında, Gaziantep’te açılışı yapılan teknoloji salonu, şimdiye kadar hizmete açılan 20’nci Dijital Bahar Odası olma özelliğini taşıyor.
2021’den bu yana 20 huzurevinde Dijital Bahar Odası
Açılış töreninin ardından, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2021 yılında başlayan projenin başarıyla devam ettiğini belirterek şunları söyledi: