Twitter’a yeni rakip: Threads nedir?

Threads
Söz konusu durumun sosyal medyada büyük tepki toplaması nedeniyle sosyal medya kullanıcıları yeni bir platform arayışına girmişti.
Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta ise söz konusu duruma dair bir süredir üzerinde çalıştığı Twitter benzeri uygulamasını kullanıcılarla paylaşamaya hazırlanıyor.
Meta, Threads adlı yeni sosyal medya platformunu yarın kullanıma sunacak.
Yeni uygulamanın ekran görüntülerine bakıldığında, platformun arayüzünün Twitter’ın arayüzü ile benzerliği ise dikkat çekti.
App Store’da yerini alan Threads’i indirenler, Instagram kullanıcı adları ile platforma katılabilecek.
Threads ne zaman çıkacak?
Apple Store'da yerini alan ancak henüz indirilemeyen Threads uygulamasının, 6 Temmuz'da piyasaya sürüleceği aktarıldı.
Threads'e nasıl kayıt olunur?
Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.