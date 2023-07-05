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Ekonomi

Twitter’a yeni rakip: Threads nedir?

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta bir süredir üzerinde çalıştığı Twitter benzeri uygulamasını kullanıcılarla paylaşamaya hazırlanıyor. Threads adlı yeni sosyal medya platformunu yarın kullanıma sunacak. Yeni uygulamanın ekran görüntülerine bakıldığında, platformun arayüzünün Twitter’ın arayüzü ile benzerliği ise dikkat çekti.

10:04 . 5/07/2023 الأربعاء
Diğer
Threads

Threads

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, geçtiğimiz günlerde
"kullanım limiti aşıldı"
uyarısıyla günlük tweet görüntüleme sayısını kısıtlamıştı.

Söz konusu durumun sosyal medyada büyük tepki toplaması nedeniyle sosyal medya kullanıcıları yeni bir platform arayışına girmişti.


Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta ise söz konusu duruma dair bir süredir üzerinde çalıştığı Twitter benzeri uygulamasını kullanıcılarla paylaşamaya hazırlanıyor.


Meta, Threads adlı yeni sosyal medya platformunu yarın kullanıma sunacak.


Yeni uygulamanın ekran görüntülerine bakıldığında, platformun arayüzünün Twitter’ın arayüzü ile benzerliği ise dikkat çekti.


App Store’da yerini alan Threads’i indirenler, Instagram kullanıcı adları ile platforma katılabilecek.


Threads ne zaman çıkacak?

Apple Store'da yerini alan ancak henüz indirilemeyen Threads uygulamasının, 6 Temmuz'da piyasaya sürüleceği aktarıldı.


Threads'e nasıl kayıt olunur?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.


Meta tarafından yapılan açıklamada,
"Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz."
ifadeleri yer aldı.


Twitter'dan tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama: Spam ve botlara karşı sert önlemler almalıyız
Twitter'dan tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama: Spam ve botlara karşı sert önlemler almalıyız

Sosyal medya platformu Twitter, tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu limitin geçici olduğunu belirten platform yaptığı açıklamada, "Kullanıcı tabanımızın güvenirliğini sağlamak amacıyla spam ve botları platformumuzdan kaldırmak için sert önlemler almalıyız." ifadesini kullandı. Bu nedenle platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırabilmek için kullanımın geçici olarak sınırlandığı belirtilen açıklamada, bu hesapların yapay zeka modelleri oluşturmak için insanların herkese açık Twitter verilerini elde etmesini ve insanlar ile platformdaki konuşmaları çeşitli şekillerde manipüle etmesini önlemek için çalışıldığı aktarıldı.


#Threads
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#Meta
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