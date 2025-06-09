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Üç ilçenin huzur merkezi oldu

Üç ilçenin huzur merkezi oldu

04:009/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nca İstanbul’un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar’ın kesişim noktasında inşa edilen Bağcılar Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşlara nefes oldu.

60 bin metrekare alanda kurulan millet bahçesinde, farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya alanları, spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.

"BURASI BAĞCILAR..."

Bağcılar Millet Bahçesi, 6,2’lik depremin ardından toplanma alanı olarak da vatandaştan tam not aldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi’nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…” mesajını verdi. Görüntülerde yer alan TOKİ İnşaat Mühendisi Uğur Kahveci, Bağcılar Millet Bahçesi ile ilgili şu bilgileri verdi: "Bu alan daha önce konut alanı fonksiyonunda olmasına rağmen bölgenin ihtiyacına binaen millet bahçesi statüsüne alınmış. 60 bin metrekare alana sahip olup, 40 bin metrekaresi çim ve yeşil alandan oluşuyor."

292 TANESİ HİZMETTE

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgeler için burası ciddi manada nefes alma lokasyonu oldu. İstanbul’un 3 yoğun ilçesinin kesişim noktasında bulunan bu alana vatandaşımızın ihtiyacı vardı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla “81 İlde 100 Milyon Metrekare Millet Bahçesi” hedefiyle şehirlere nefes olacak yeşil alanlar kazandırılıyor. Bugüne kadar; Türkiye genelinde 34 milyon 783 bin metrekare alanda 292 millet bahçesini tamamlandı. 42.5 milyon metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapımı sürüyor. İstanbul’da ise 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesini tamamlandı. 20 millet bahçesine yönelik çalışmalar devam ediyor.




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