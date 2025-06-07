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Dünyada trend yerli silah: Küresel askeri harcamalar 2.7 trilyon dolarla rekor kırdı

Dünyada trend yerli silah: Küresel askeri harcamalar 2.7 trilyon dolarla rekor kırdı

Canberk Doğan
04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
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Dünyada askeri harcamalar, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 2024’te önceki yıla göre yüzde 9,4 artarak 2 trilyon 718 milyar dolarla rekor kırdı. Ülkeler giderek daha fazla yerli üretime yönelirken, Türkiye savunma sanayiinde kendi kendine yeter konuma ulaştı.

Dünya genelinde savunma harcamaları en yüksek seviyeye ulaştığı dönemleri yaşıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’nün (SIPRI) yayımladığı rapora göre, küresel askeri harcamalar 2024'te önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 yükselerek 2 trilyon 718 milyar dolarla rekor kırdı. Böylece savunma bütçeleri üst üste dokuzuncu yıl artış gösterdi. Ayrıca, küresel düzeyde kişi başına askeri harcamanın 334 dolarla 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise ülkelerin giderek daha fazla yerli üretime yönelmesi oldu.

TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETİYOR

Uzmanlara göre, artan savunma harcamalarının büyük kısmı artık ulusal tedarik zincirlerine ve yerli üreticilere yöneliyor. Bu eğilim, ülkelerin savunma alanında daha kendi kendine yetebilir hale gelmesini sağlıyor. Türkiye de bu küresel eğilime paralel olarak savunma politikalarında önemli bir değişim sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yeni bir strateji benimsendi.

İHRACATA AĞIRLIK VERİLDİ

Uzmanlar, Türkiye’nin halen birçok temel savunma sistemi için yerli üretimi artırmaya ve ihracat potansiyelini geliştirmeye yönelik önemli adımlar attığını belirtiyor. 2024 yılı itibarıyla beş Türk savunma sanayii firması, dünyadaki en büyükler listesine girmeyi başardı.

BAYKAR’DAN 34 ÜLKEYE SATIŞ

ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstris, ASFA ve Baykar küresel savunmada yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Bayraktar, TB2 başta olmak üzere geliştirdiği sistemleri 34 ülkeye ihraç etme başarını gösterdi.



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