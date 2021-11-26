TOGG ile ilgili flaş açıklama: Araç şarj istasyonlarında hedef belirlendi

Türkiye Enerji Zirvesi'nde bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yıl sonunda yerli otomobil TOGG'un üretim bandından inecek olması ve Paris Anlaşması'nın Türkiye'de yürürlüğe girmesiyle elektrikli araç sayısının hızla artacağını belirterek, "En tutucu projeksiyon dahi 2030'da elektrikli araç sayısının ülkemizde 1 milyon adede çıkabileceğini gösteriyor. Ülkemizde, 2023'te 75 bini aşkın elektrikli araç ve 12 bin 500 şarj soketi olmasını öngörüyoruz. Şu an 818'i özel kullanım olmak üzere 3 bin 36 şarj soketimiz bulunuyor" diye konuştu.

ŞARJ HİZMETİNE YÖNELİK KANUN TEKLİFİ ONAYLANDI

Yılmaz, şarj hizmetine yönelik hükümlerin de içinde bulunduğu kanun teklifinin iki gün önce TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, teklifte ikincil mevzuatın hazırlanması için 3 aylık süre öngörüldüğünü belirtti.

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İkincil mevzuatın yayımlanmasından sonra halihazırdaki şarj istasyonlarına, durumlarını kanuna uyumlaştırmaları için 4 aylık süre verileceğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"ŞARJ AĞI LİSANSLARI AKARYAKIT LİSANLARINA BENZEYECEK"

" 2022'nin ilk yarısı bitmeden şarj hizmetine ilişkin mevzuat altyapısını tamamlamış ve bu doğrultuda şarj hizmetine başlamış olacağımızı düşünüyorum. Şarj hizmeti lisansa tabi bir faaliyet olacak. Lisans, şarj ağını işletecek kişiye verilecek. Şarj istasyonları ise lisansa tabi olmayacak. Şarj istasyonlarını lisans sahibi kurup işletebileceği gibi, lisans sahibi sertifikalandırdığı üçüncü taraflara ait istasyonlarda da bu hizmet sunabilecek. Şarj ağı işletme lisansları akaryakıt dağıtım lisanslarına benzer bir şekilde olacak. Herhangi bir ihale veya münhasırlık olmayacak ama teşvik veya başka yollarla istasyon kurdurulma yöntemi düşünülebilir. Yapılacak ikincil düzenlemeleri kamuoyu görüşüne açacağız. Konuyla ilgili her kesimden katkı ve önerileri de bekliyoruz.

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ÖNEMLİ BİR İHRACAT KALEMİ OLACAK

Yerli şarj istasyonlarıyla ilgili yerli üretim çalışmalarından da bahseden Yılmaz, "Yerli şarj istasyonunu üretebilir seviyedeyiz. Yerli şarj ünitesi üreten firmalarımız var. Gelecekte bu, önemli bir ihracat kalemimiz olacak. Örneğin bizim kuruma kurulmuş olan istasyon, güneşten besleniyor ve yerli" açıklamasını yaptı. Araç şarj ünitelerinin maliyetinin gücüne göre değiştiğini ifade eden Yılmaz, "2 bin dolarlık da 30 bin dolarlık da var. Seri üretime geçildiği takdirde bu maliyetler çok ucuzlayabilir. Yaygınlaştıkça fiyatlar düşecek. Şarj istasyonlarının çoğu evde olacak" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAF 8 Türkiye Enerji Zirvesi'nde bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yıl sonunda yerli otomobil TOGG'un üretim bandından inecek olması ve Paris Anlaşması'nın Türkiye'de yürürlüğe girmesiyle elektrikli araç sayısının hızla artacağını belirterek, \"En tutucu projeksiyon dahi 2030'da elektrikli araç sayısının ülkemizde 1 milyon adede çıkabileceğini gösteriyor. Ülkemizde, 2023'te 75 bini aşkın elektrikli araç ve 12 bin 500 şarj soketi olmasını öngörüyoruz. Şu an 818'i özel kullanım olmak üzere 3 bin 36 şarj soketimiz bulunuyor\" diye konuştu. ŞARJ HİZMETİNE YÖNELİK KANUN TEKLİFİ ONAYLANDI<br>Yılmaz, şarj hizmetine yönelik hükümlerin de içinde bulunduğu kanun teklifinin iki gün önce TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, teklifte ikincil mevzuatın hazırlanması için 3 aylık süre öngörüldüğünü belirtti. İkincil mevzuatın yayımlanmasından sonra halihazırdaki şarj istasyonlarına, durumlarını kanuna uyumlaştırmaları için 4 aylık süre verileceğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: \"ŞARJ AĞI LİSANSLARI AKARYAKIT LİSANLARINA BENZEYECEK\"<br>\" 2022'nin ilk yarısı bitmeden şarj hizmetine ilişkin mevzuat altyapısını tamamlamış ve bu doğrultuda şarj hizmetine başlamış olacağımızı düşünüyorum. Şarj hizmeti lisansa tabi bir faaliyet olacak. Lisans, şarj ağını işletecek kişiye verilecek. Şarj istasyonları ise lisansa tabi olmayacak. Şarj istasyonlarını lisans sahibi kurup işletebileceği gibi, lisans sahibi sertifikalandırdığı üçüncü taraflara ait istasyonlarda da bu hizmet sunabilecek. Şarj ağı işletme lisansları akaryakıt dağıtım lisanslarına benzer bir şekilde olacak. Herhangi bir ihale veya münhasırlık olmayacak ama teşvik veya başka yollarla istasyon kurdurulma yöntemi düşünülebilir. Yapılacak ikincil düzenlemeleri kamuoyu görüşüne açacağız. Konuyla ilgili her kesimden katkı ve önerileri de bekliyoruz.<br> ÖNEMLİ BİR İHRACAT KALEMİ OLACAK<br>Yerli şarj istasyonlarıyla ilgili yerli üretim çalışmalarından da bahseden Yılmaz, \"Yerli şarj istasyonunu üretebilir seviyedeyiz. Yerli şarj ünitesi üreten firmalarımız var. Gelecekte bu, önemli bir ihracat kalemimiz olacak. Örneğin bizim kuruma kurulmuş olan istasyon, güneşten besleniyor ve yerli\" açıklamasını yaptı. Araç şarj ünitelerinin maliyetinin gücüne göre değiştiğini ifade eden Yılmaz, \"2 bin dolarlık da 30 bin dolarlık da var. Seri üretime geçildiği takdirde bu maliyetler çok ucuzlayabilir. Yaygınlaştıkça fiyatlar düşecek. Şarj istasyonlarının çoğu evde olacak\" ifadelerini kullandı. TOGG TOGG ile ilgili flaş açıklama: Araç şarj istasyonlarında hedef belirlendi Araç sahiplerini yakından ilgilendiren açıklamalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, gelecek yıl sonunda yerli otomobil TOGG'un üretim bandından ineceğini ve araç şarj istasyonlarında hedefin belirlendiğini belirterek; "2022'nin ilk yarısı bitmeden şarj hizmetine ilişkin mevzuat altyapısını tamamlamış ve bu doğrultuda şarj hizmetine başlamış olacağımızı düşünüyorum" dedi. BiP'te paylaş

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