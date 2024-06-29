Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektriğe zam açıklaması geldi. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarına zam yapıldı. Elektriğe yüzde 38 zamla birlikte 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

Elektrik zammı ne kadar?

EPDK'dan yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında zam yapıldığı belirtildi.

Elektriğe zammı ne zaman geçerli olacak?

Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Elektriğe zam enflasyona nasıl yansıyacak?

Covid-19 salgınıyla birlikte dünyada hızla artan enerji fiyatları karşısında vatandaşı korumak amacıyla 2022 yılından itibaren meskende elektrik ve doğal gaz fiyatlarında sübvansiyon uygulanıyor. Son üç yılda elektrikte mesken aboneleri için uygulanan sübvansiyon oranı yüzde 55 oldu.

Bu kapsamda çıkarılan kararlarla Elektrik Üretim AŞ ve BOTAŞ aracılığıyla söz konusu uygulamaya devam ediliyor. Meskende elektrik ve doğal gaz faturalarına 2022 ve 2023 yıllarında 95,8 milyar liralık sübvansiyon uygulanırken, söz konusu destek için bu yıl 240 milyar liralık kaynak ayrıldı.

Bu uygulamayla elektrikte mesken tarifelerinde Eylül 2022'den beri artışa gidilmedi. İlgili kamu kurumları, hem enerji fiyatlarının normalleşmesi hem de aboneleri mağdur etmeyecek şekilde ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.



