"Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2024? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024'te emekli maaşlarına yapılacak zam konusu, son dakika haberleriyle gündemde. Enflasyonun belirleyici olduğu bu süreçte, emekliler Aralık ayı enflasyon rakamlarını beklemeye başladı. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2024? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SGK, SSK ve Bağkur emeklisi...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!





SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışan emekliye ikramiye tarihi ile ilgili açıklama yaptı.





Bakan Işıkhan, konuya ilişkin açıklamasında "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

OCAKTA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ARTIŞ YAŞAYACAK?





6 aylık enflasyon oranına göre yılda iki kez zam alan memur ve emekliler Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşıyor. 2024 Ocak emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen bütçe çalışmaları ile enflasyona ek refah payı da gündemdeki yerini almış durumda.





Son 1 verinin beklendiği enflasyonda Aralık rakamlarının gelmesiyle birlikte refah paysız oran netleşecek. Öncesinde hesaplar çıkarıldı. İşte, emekli zammı maaş tablosu ve son açıklamalar:

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!





Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:





''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.





EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.





Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!





TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının 6 ay birikmesiyle ortaya çıkan zam oranı için son veri bekleniyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.





Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

SON ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI ORTAYA ÇIKTI!





Kasım enflasyonu ile birlikte refah payı hariç 5 aylık emekli zammı yüzde 33,66 oldu. Memurlar içinse bu oran yüzde 45 seviyesinde bulunuyor.





TCMB BEKLENTİSİ YÜZDE 65!





Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 65!



