Koronavirüs salgınında dünya bilançosu: 771 bin ölü, 21 milyon vaka

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 5 milyon 532 bin 270'e, can kaybı 172 bin 630'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 904 bini geçti.

Latin Amerika'da koronavirüsün merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 107 bin 232’ye, vaka sayısı 3 milyon 317 bin 96’ya yükseldi. İyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 272 olarak kayda geçti.

Hindistan'da vaka sayısı 63 bin 490 artarak 2 milyon 589 bin 682’ye, can kaybı 49 bin 980’e çıktı. Ülkede virüse yakalanan 1 milyon 862 bin 258 kişi iyileşti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 922 bin 853’e, ölü sayısı 15 bin 685’e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 732 bin 968’e ulaştı.

İspanya'da koronavirüs protestosu

İspanya'nın başkenti Madrid'de maske kullanma zorunluluğu başta olmak üzere salgın önlemlerini protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, salgın tedbirlerinin özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) APEX Ulusal Yatırım Şirketi, İsrail Tera Grup'la Kovid-19 ile ilgili araştırma geliştirme çalışmaları için ticari anlaşma imzaladı.

Irak'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 75 artarak 5 bin 860'a, vaka sayısı 4 bin 348 artarak 176 bin 931'e çıktı. Ülkede şu ana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

00:00 dk 13 Ağustos 2020 Yeni Şafak Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu? Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?

Güney Kore'de 5 ay sonra en yüksek sayı

Güney Kore'de son 24 saatte 279 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 15 bin 318'e yükseldi. Ülkede son bir günde 8 Mart’tan bu yana rastlanılan en yüksek günlük vaka kaydedildi.

Afrika kıtasında salgının en fazla görüldüğü Güney Afrika'da Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, önlemlerin hafifletileceğini ve yasakların pazartesiden itibaren ikinci aşamaya geçeceğini duyurdu.

Teniste kadınlar dünya sıralamasının 8 numarası İsviçreli Belinda Bencic, salgın nedeniyle ABD Açık Turnuvası'na katılmayacağını açıkladı.

Koronavirüs önlemlerini yetersiz bulan HDP Muş’ta gençlik buluşması düzenledi, vekiller de halay çekti Türkiye'nin salgınla mücadelesini eleştirip TBMM'de önerge veren Halkların Demokratik Partisi (HDP)milletvekili Sevin Coşkun ve Gülistan Koçyiğit Muş’ta gençlik buluşması düzenleyip halay çekti. HDP Malazgirt İlçe teşkilatı tarafından ilçe parti binasında, Gençlik Buluşmaları adı altında yapılan organizasyonda sosyal mesafeyi unutan partililerin halay çektiği görüntüler tepkilere neden oldu.Tahkikat başlatıldıOrganizasyona katılan ve sosyal mesafeyi ihlal edenlerin kimlik tespitlerinin yapılması ve şüphelilerin ifadelerinin alınması için tahkikat başlatıldı.Halay çeken milletvekillerinin ifadeleri alınmadan tahkikat evrakı Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 19 kişi öldü, günlük vaka 1192Düğüne katılan kadınlar aynı makyaj malzemesini kullanınca 35 kişiye koronavirüs bulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 19 kişi öldü, günlük vaka 1192 Türkiye'de son günlerde yeniden yükselişe geçen koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte yaşananları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Kovid-19 kaynaklı uyarılarını her gün tekrarlayan Bakan Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son dakika 16 Ağustos koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 1192 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.Düğüne katılan kadınlar aynı makyaj malzemesini kullanınca 35 kişiye koronavirüs bulaştı230 bin koronavirüs hastası iyileştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 974’e yükseldi. Bugün toplam 65 bin 956 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 249 bin 309 oldu. Bugün iyileşen 997 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 230 bin 996’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise 679 olduğu açıklandı.Video: Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız" dedi.3 evde koronvirüs çıkınca köy karantinaya alındıTedbirsizlik nedeniyle gittikleri düğünde koronaya yakalanan iki gelin adayı kendi düğünlerine katılamayacak