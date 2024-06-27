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Türkiye Euro 2024 puan durumu ne, Türkiye kaçıncı sırada? İşte EURO 2024 F grubu puan tablosu

Milli Takım puan durumu EURO 2024 güncellendi. Çekya maçı sonrası sporseverler Türkiye Euro 2024 puan durumunu merak ediyor. EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanan maçı milliler 2-1 kazandı. F grubunda yer alan Türkiye, sırayı ilk ikide tamamlaması sonucunda 29 Haziran tarihinde başlayacak son 16 turunda mücadele edecek. Peki, Türkiye F Grubu'nda kaçıncı sırada, kaç puan topladı, son 16'yı garantiledi mi? İşte, Türkiye EURO 2024 puan durumu!

09:33 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
EURO 2024 puan durumu
EURO 2024 puan durumu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup maçları sona erdi. Karşılaşmalar sonunda dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takımdan 16'sı yoluna devam etme hakkı elde etti.

F GRUBU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Portekiz daha önce lider çıkmayı garantilediği grubu 6 puanla tamamladı. A Milli Takımımız 6 puanla ikinci sırayı alıp gruptan ikinci sırada çıktı.

Gürcistan 4 puanla 3. sırayı alırken Çekya 1 puanla turnuvaya veda etti.

EURO 2024 F GRUBU PUAN TABLOSU

1.PORTEKİZ:6

2.TÜRKİYE:6

3.GÜRCİSTAN:4

4.ÇEKYA:1



TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Gruptan ikinci sırada çıkan A Milli Takımımız, son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de Avusturya ile karşılaşacak.



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