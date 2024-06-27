2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup maçları sona erdi. Karşılaşmalar sonunda dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takımdan 16'sı yoluna devam etme hakkı elde etti.
F GRUBU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU
Portekiz daha önce lider çıkmayı garantilediği grubu 6 puanla tamamladı. A Milli Takımımız 6 puanla ikinci sırayı alıp gruptan ikinci sırada çıktı.
Gürcistan 4 puanla 3. sırayı alırken Çekya 1 puanla turnuvaya veda etti.
EURO 2024 F GRUBU PUAN TABLOSU
1.PORTEKİZ:6
2.TÜRKİYE:6
3.GÜRCİSTAN:4
4.ÇEKYA:1
TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?
Gruptan ikinci sırada çıkan A Milli Takımımız, son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de Avusturya ile karşılaşacak.