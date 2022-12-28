Özgün Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıklıyor
ÖZGÜN HABERLER

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıklıyor

EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak. EYT açıklandı mı, Cumhurbaşkanı Erdoğan an itibariyle EYT açıklaması yaptı mı, EYT detayları neler? İşte EYT'de son dakika gelişmeleri ile ilgili ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
EYTde son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması, EYT çıktı mı, EYT prim şartı, yaş sınırı, askerlik borçlanması tüm detaylar
EYT açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemede son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yılın son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin EYT hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesi için yılbaşından öncesini işaret etti. EYT yasasının detayları bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

CUMHURBAŞKANI EYT AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi.

EYT düzenlemesiyle ilgili kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.

Toplantıda EYT'de yaş şartı olup olmayacağına yönelik nihai karar verilecek.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

ERDOĞAN YILBAŞINDAN ÖNCEYİ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.

EYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin toplantı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntıları 19:45'te kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin yeni gelişme duyuruldu. EYT'lilere ilişkin düzenleme kapsamında Beştepe'de toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katılacak.

ERDOĞAN'IN BEŞTEPE'DEKİ EYT TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin toplantı başladı. Toplantının an itibariyle sürdüğü biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntıları 19:45'te açıklama yapması bekleniyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin EYT ilgili sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin seçim sonrasına kaldığı iddialarına ilişkin konuştu. Bilgin, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklayacağız." dedi. 'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorularına ise Bakan Bilgin, "O gün açıklayacağız." ifadesini kullandı.

EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?
ÖZGÜN
EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?
Kadrolar belli oldu

Kadrolar belli oldu

​Süper Lig'de Trabzonspor, Karagümrük'e konuk oluyor.
Sokak kedilerine bakıyordu

'Sokak kedilerine bakıyordu'

Eşini boğazını keserek öldürdü, cani eşin ifadesi kan dondurdu.
Fransada belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış

​Karadeniz'in cenneti, dünyaca ünlü turizm merkezi.

Düzenlemenin detaylarını Erdoğan açıklayacak.

'İmamoğlu beni arayıp yardım istedi şimdi beni eleştiriyor.'

'Milli teknoloji hamleleriyle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine yaklaşıyoruz.'

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

190 bin 500 liraya aldı: Kusurunun olmadığını söylemişlerdi.

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yarım saat durdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.