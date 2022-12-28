Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıklıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemede son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yılın son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin EYT hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesi için yılbaşından öncesini işaret etti. EYT yasasının detayları bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

CUMHURBAŞKANI EYT AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi.

EYT düzenlemesiyle ilgili kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.

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Toplantıda EYT'de yaş şartı olup olmayacağına yönelik nihai karar verilecek.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

ERDOĞAN YILBAŞINDAN ÖNCEYİ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.

EYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin toplantı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntıları 19:45'te kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin yeni gelişme duyuruldu. EYT'lilere ilişkin düzenleme kapsamında Beştepe'de toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katılacak.

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ERDOĞAN'IN BEŞTEPE'DEKİ EYT TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin toplantı başladı. Toplantının an itibariyle sürdüğü biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntıları 19:45'te açıklama yapması bekleniyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin EYT ilgili sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin seçim sonrasına kaldığı iddialarına ilişkin konuştu. Bilgin, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklayacağız." dedi. 'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorularına ise Bakan Bilgin, "O gün açıklayacağız." ifadesini kullandı.