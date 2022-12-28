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Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e misafir olacak. Kritik müsabakada Ümit Öztürk görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI! Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11ler
Fatih Karagümrük- Trabzonspor

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı, iki takımın kariyerindeki 10'uncu karşılaşma olacak. Daha önce Trabzonspor'a karşı hiçbir galibiyeti bulunmayan ve sadece 2 kez beraberlik elde etme şansını yakalayan Fatih Karagümrük, alt sıralardan uzaklaşabilmek için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) oynanacak.

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek.

Maç, saat 20:00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olarak açıklandı.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçıbeIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇINDA 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Dresevic, Baniya, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Kouassi, Diagne

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Maxi Gomez

FATİH KARAGÜMRÜK- TRABZONSPOR CANLI TAKİP
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