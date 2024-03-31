Adana büyükşehir belediyesi için yarışan Fatih Mehmet Kocaispir ve Zeydan Karalar 2024 seçim sonuçları tüm Türkiye tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Adana’da oy verme saatinin başlamasıyla birlikte vatadaşlar sandığa akın etti. Oy verme saatinin sona ermesiyle birlikte oy sayımları başladı. Kesin olmayan sandık sonuçlarına göre 2024 Adana seçimi Fatih Mehmet Kocaispir ve Zeydan Karalar arasında geçti. Sandıkların açılmasıyla birlikte Adana seçim sonuçları canlı olarak anlık veriler ile Yenişafak’ta yer almakta. İşte seçim sonuçları adayların oy oranları.

Fatih Mehmet Kocaispir mi Zeydan Karalar mı kazandı? 2024 Adana seçim sonuçları

31 Mart Adana yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından belli olmaya başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Fatih Mehmet Kocaispir ve Zeydan Karalar 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Fatih Mehmet Kocaispir - Zeydan Karalar yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve CHP'nin adayı Zeydan Karalar aldıkları oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu.

Kadirli İmam Hatip Lisesinden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1998 yılında mezun olan Kocaispir, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yaptı. Adana Barosuna kayıtlı avukatlık yapan Kocaispir, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği, Adana Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Kocaispir, 31 Mart 2019’da AK Parti’den Yüreğir Belediye Başkanı seçildi. Fatih Mehmet Kocaispir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Zeydan Karalar kimdir?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan Karalar, 1980'de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Karalar, 1991-1996'da Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu, 1996-2007'de bir tekstil firmasında genel müdürlük yaptı.

Kazakistan’da da bir tekstil şirketi kurup yine genel müdürlük görevini yürüten Karalar, 7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlığına atandı.

Karalar, 2014'te CHP'den Seyhan Belediye Başkanı, 2019'da da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Zeydan Karalar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Adana Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Vatan Partisi Ahmet Suseven - (Adana)

Millet Partisi Ali Geçioğlu - (Adana)

İYİ Parti Ayyüce Türkeş Taş - (Adana)

Ocak Partisi Azad Seyitoğlu - (Adana)

Memleket Partisi Ethem Eke - (Adana)

Yeni Türkiye Partisi Eyyup Kebude - (Adana)

Adalet ve Kalkınma Partisi Fatih Mehmet Kocaispir - (Adana)

Demokratik Sol Parti Hakan Buldu - (Adana)

Demokrasi ve Atılım Partisi Hamza Milli - (Adana)

Saadet Partisi Hüseyin Acarlar - (Adana)

Adalet Partisi Kazım Kürşad Erdil - (Adana)

Türkiye Komünist Partisi Kubilay Altuntaş - (Adana)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Mahfuz Güleryüz - (Adana)

Milli Yol Partisi Mehmet Fer - (Adana)

Bağımsız Adaylar Mehmet Turan Bayburt - (Adana)

Bağımsız Türkiye Partisi Melek Çatalbaş - (Adana)

Hür Dava Partisi Salih Demir - (Adana)

Yeniden Refah Partisi Selahattin Baysal - (Adana)

Türkiye Komünist Hareketi Serdar Doğan - (Adana)

Emek Partisi Sevil Aracı - (Adana)

Adalet Birlik Partisi Sezgin Doğan Gürocak - (Adana)

Hak ve Özgürlükler Partisi Süleyman Kart - (Adana)

Zafer Partisi Umut Yanar - (Adana)

Bağımsız Adaylar Veli Şahin - (Adana)

Cumhuriyet Halk Partisi Zeydan Karalar - (Adana)

Adana hakkında genel bilgiler

Adana, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehri. 2018 yılı verilerine göre, 2.220.125 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 13.844 km2'dir. İlde km2'ye 160 kişi düşmektedir. (Bu sayı en çok Seyhan ilçesinde 1787 kişidir.)

01.02.2018 TÜİK verilerine göre 4'ü anakent ilçesi (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam) olmak üzere toplam 15 İlçesi ve belediyesi vardır. Bu ilçelerde 831 mahalle bulunmaktadır.

Türkiye'deki altıncı büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen bir ticaret ve kültür merkezidir.Maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşımaktadır.

Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 5,62 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir.

Coğrafya

Adana, Anadolu yarımadasının güneyinde ve Akdeniz kıyısında yer alan 36°30-38°25 kuzey enlemleri ile 34°48-36°41 doğu boylamları arasında ve Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Adana, tarihte Batılılar tarafından daha çok Kilikya olarak bilinen Çukurova'ya bir giriş kapısı olarak hizmet eden Akdeniz'in kuzeydoğu kenarında bulunmaktadır. Bu geniş düzlük Toros Dağları'nın güneydoğusu boyunca uzanır.

Adana'dan Çukurova'nın batısındaki Tarsus'a giden yol Toros Dağları eteklerindeki tepelerden geçer. Sıcaklık, her yükseltiyle beraber düşer, çünkü yol yaklaşık olarak 4000 m'lik bir rakıma ulaşır ve kayalıklı bir geçit olan Gülek Boğazı'ndan geçer ve İç Anadolu Bölgesi düzlüklerine doğru devam eder.

Şehrin kuzeyini hidroelektrik santrali ve 1956 yılında yapımı tamamlanan Seyhan haznesi kuşatır. Baraj hidroelektrik kuvveti için yapılmış olup alçak Çukurova düzlüğünü sulamak amaçlıdır. Ovaya dökülen şehrin iki sulama kanalı, şehir merkezi boyunca doğudan batıya doğru geçer. Yüreğir Ovasını sulama amaçlı yapılan başka bir kanal da bulunmaktadır.

Adana kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, kuzeydoğusunda Kahramanmaraş güneydoğusunda Hatay, kuzeybatısında Niğde ve batısında Mersin illeri ve güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. Güneyi 160 km'yi bulan Akdeniz kıyılarıyla sınırlanan ilin yüzölçümü 14.125 km2’dir. Şehir merkezinin denizden yüksekliği 23 metredir.

Adana, Orta Toroslar’ın bir bölümü ile Amanos Dağları tarafından çevrilidir. Toroslar -batıdan doğuya- Uzunyayla’ya kadar uzanır. Bu dağlarda 3000 metreyi geçen yüksekliklerin yanı sıra sert yamaçlara ve derin vadilere rastlanır. Toroslar’ın bu bölümünde İç Anadolu Bölgesi’ni güneye bağlayan en önemli geçit olan Gülek Boğazı bulunur.

Toros ve Amanoslar ile Akdeniz arasında kalan alana ise Çukurova denir. Misis Dağları pek yüksek olmayan görünümleri ile Çukurova’yı ikiye böler. Güneyde kalan bölüme "Aşağı Ova" kuzeyde kalan bölüme ise "Yukarı Ova" denir.