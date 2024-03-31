2024 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye genelindeki yerel seçimlerin bir parçası olarak 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimler, 1.383.866 seçmenin olduğu Gaziantep’te dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyelikleri ve mahalle muhtarlıkları için yapıldı. Gaziantep

na göre Gaziantep için yarış, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Fatma Şahin ile CHP adayı Muzaffer Ertürk arasında geçmesi bekleniyor. Peki Fatma Şahin mi, Muzaffer Ertürk mü kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte canlı oy oranları: 2024 Gaziantep seçim sonuçları.