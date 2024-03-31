Gaziantep Seçim Sonuçları CANLI - 31 MART 2024: Fatma Şahin mi Muzaffer Ertürk mü kazandı?
31 Mart Gaziantep yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Fatma Şahin ve Muzaffer Ertürk’ün Gaziantep’te ilçe ilçe aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Fatma Şahin ve Muzaffer Ertürk 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.
Fatma Şahin - Muzaffer Ertürk yüzde kaç oy aldı?
Yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti'nin adayı Fatma Şahin ve CHP’nin adayı Muzaffer Ertürk aldıkları oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.
Fatma Şahin kimdir?
1966'da Gaziantep'te dünyaya geldi.
İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümünde tamamlayan Şahin, iş hayatına başladığı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 yıl işletme mühendisi ve işletme müdürü olarak çalıştı.
2001 yılında AK Parti il kurucu üyeliği yapan Şahin, 2002 seçimlerinde Gaziantep'ten TBMM'ye gitti. Parlamentoda 22. 23. ve 24'üncü dönem Gaziantep milletvekili olarak görev yapan Şahin, bu süre içerisinde Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu, Türk-AB Ortak Parlamento Komisyonu, Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu gibi alanlarda görevler aldı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığında bir dönem teşkilattan sorumlu başkan yardımcılığı, bir dönem de siyasi işlerden sorumlu başkan yardımcılığını üstlenen Şahin, 2007-2011 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.
61. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Şahin, 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
Belediye Başkanlığı süresince, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, Asya Belediye Başkanları Forumu Başkanlığı, Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Başkan Yardımcısı gibi çeşitli görevlerde de hizmet veren Şahin, 2021'de OECD Şampiyon Başkanlar Girişimi’ne Türkiye'den seçilen ilk belediye başkanı oldu.
2023'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu'na üye olarak atandı.
Evli ve iki çocuk annesi olan Şahin, halen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Gaziantep Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024
Demokrat Parti Abdülkadir Öz - (Gaziantep)
Türkiye Komünist Hareketi Abdullah Tutuş - (Gaziantep)
Saadet Partisi Ahmet Cengiz - (Gaziantep)
Millet Partisi Ali Galip Emrullah - (Gaziantep)
Anadolu Birliği Partisi Ayfer Akay - (Gaziantep)
Hak ve Özgürlükler Partisi Ayşe Çalışkan - (Gaziantep)
Halkın Kurtuluş Partisi Deniz Korkmaz - (Gaziantep)
Demokrasi ve Atılım Partisi Ekrem Kurt - (Gaziantep)
Adalet ve Kalkınma Partisi Fatma Şahin - (Gaziantep)
Türkiye Komünist Partisi Fatma Yücetaş - (Gaziantep)
Bağımsız Adaylar Hasan Şahin Karacaoğlu - (Gaziantep)
Adalet Birlik Partisi Hüseyin İnce - (Gaziantep)
Gelecek Partisi Hüseyin Özcan - (Gaziantep)
Bağımsız Adaylar Mahmut Karalar - (Gaziantep)
Demokratik Sol Parti Mehmet Bozkurt - (Gaziantep)
Hür Dava Partisi Mehmet Nakşi Erat - (Gaziantep)
Zafer Partisi Mehmet Pamuk - (Gaziantep)
Adalet Partisi Murat Deniz - (Gaziantep)
Vatan Partisi Mustafa Gökçayır - (Gaziantep)
Cumhuriyet Halk Partisi Muzaffer Ertürk - (Gaziantep)
Türkiye İşçi Partisi Ömer Atalay - (Gaziantep)
Bağımsız Türkiye Partisi Ömer Faruk Boztepe - (Gaziantep)
Anavatan Partisi Önder Beşe - (Gaziantep)
Milli Yol Partisi Osman Dost - (Gaziantep)
Bağımsız Adaylar Ramazan Karabudak - (Gaziantep)
Yeni Türkiye Partisi Salih Sezgin - (Gaziantep)
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Selman Tutumlu - (Gaziantep)
Yeniden Refah Partisi Şükrü Yılmaz - (Gaziantep)
İYİ Parti Yaşar Sağlam - (Gaziantep)
Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
Gaziantep hakkında genel bilgiler
Gaziantep, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan ve zengin tarihi, kültürel mirası ve özellikle mutfak kültürüyle ünlü bir şehirdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan Gaziantep, aynı zamanda gastronomi turizmi açısından da dünya çapında bir üne sahiptir.
Şehrin tarihi, Neolitik Çağ'a kadar uzanmakta olup, Hititler, Asurlular, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Arap Halifelikleri, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu uzun ve renkli tarih, Gaziantep'te bulunan arkeolojik sitelerde, kalelerde, hanlarda ve hamamlarda görülebilir. Gaziantep Kalesi, şehrin simgelerinden biri olup, şehrin tarihini ve kültürel dokusunu yansıtan önemli bir yapıdır.
Gaziantep mutfağı, Türkiye'nin en zengin ve çeşitli mutfaklarından biridir. Antep fıstığı, baklava, kebap çeşitleri, lahmacun, yuvalama, katmer gibi lezzetleri ile ünlüdür. Şehrin mutfağı, UNESCO tarafından Gastronomi Alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmiştir, bu da Gaziantep'in dünya çapında bir mutfak kültürü merkezi olduğunun bir kanıtıdır.
Gaziantep'te ayrıca Zeugma Mozaik Müzesi gibi önemli kültürel ve tarihi mekanlar bulunmaktadır. Bu müze, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olup, antik Zeugma kentinden çıkarılan ve Roma dönemine ait benzersiz mozaik eserleri sergilemektedir. Müze, şehrin ziyaretçi çekme kapasitesini artıran önemli bir turistik cazibe merkezidir.
Şehrin modern yüzü de gelişmiştir. Alışveriş merkezleri, parklar, kültürel merkezler ve üniversiteler, Gaziantep'in dinamik ve canlı sosyal hayatına katkıda bulunur. Gaziantep, tarih ve modern yaşamın iç içe geçtiği, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunan bir şehirdir.