Fed Faiz İndirirse Altın ve Dolar Nasıl Fiyatlanır ?

Son günlerde Amerika'da kötü gelen ekonomik veriler, dünyada artan ticaret endişeleri ile birleşince Fed'in faiz indirimine gitmesi gündeme geldi. Özellikle Abd Başkanı Donald Trump'ın da her defasında Abd'de faiz oranlarının gereksiz yüksek tutulduğuna dair vurgu yaptığı bir ortamda Fed faiz indirir mi diye yüksek sesle piyasalarda konuşulmaya başlandı. Bu yazımızda Fed faiz indirebilir mi ? Fed faiz indirirse altın ne olur ? Fed'in faiz indirmesi doları nasıl etkiler gibi soruları cevaplamaya çalışacağız.

Abd Merkez Bankası Fed Haziran Toplantısında Faiz İndirecek mi ?

Bu gece Abd Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıklıyor. Dün başlayan Fomc toplantısı sonuçları bugün belli olacak. Fed, önce faiz kararını açıklayacak. Sonrasında ise piyasalar Fomc açıklamalarına ve Powell'ın söylemlerine odaklanacak. Ekonomistler arası düzenlenen anketlerde Fed'in faiz indirme ihtimali bu toplantıda %20 lerde. Yani oldukça düşük. Faiz arttırma ihtimali ise bulunmuyor.

Yıllardır piyasa beklentilerine cevap veren bir Fed izlediğimiz için bir sürpriz olabilir mi sorusunun cevabı olmayacak gibi duruyor. Ancak bugün ki toplantıda Fed'in son dönemde gelen olumsuz ekonomik verilere değinmesi ve önümüzdeki Fed toplantıları için faiz indirimi sinyali vermesi piyasalarda volatiliteyi arttırabilir. Bu durumda dolar endeksi sert bir satış yiyebilir. Dolar endeksine gelecek satışlarda dolar tl fiyatı ve altın fiyatları üzerinde etkiye neden olacaktır.

Fed'in faiz indirimine değinmemesi halinde ise güçlü dolar algısı piyasalarda oluşabilir. Bu durumda ise dolar endeksinde toparlanma kaçınılmaz olacaktır. Fed'in daha doğrusu başkan Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar oldukça önemlidir. Güvercin tonda söylemler dolara satış getirecek iken, şahin tonda bir Fed gecesi yaşanması halinde ise dolara alım gelme ihtimali yüksek olacaktır.

Fed Faiz İndirirse Altın Ne Olur ?

Öncelikle Fed'in faiz indirme ihtimali bu akşam ki toplantıda oldukça düşük. Bunu vurgulayalım ancak olası bir sürpriz de altın fiyatlarında ciddi bir toparlanma görülebilir. Fed bu gece faiz indirmese dahi, sonraki toplantılar için indirim sinyalleri oluşturan açıklamalar gelmesi halinde altında yine pozitif bir seyir oluşacaktır.

Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Ayrıca Abd'de faizler gerileyeceğinden artık yatırımcılar parayı faizlerde tutmak yerine yatırım araçlarına yönelecektir. Şuanda da güvenli liman özelliği bulunan altın bu kapsamda ilk sıralarda yer alacak yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle Fed'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

Fed sonrası uzmanlatın altın yorumları ve yatırımcıların altın fiyatı tahminleri için takip edebileceğiniz bir sayfa adres : https://finansmerkezi.net/altin-yorumlari.html

Fed Faiz İndirirse Dolar Ne Olur ?

Fed'in bu akşam olası bir faiz indirimine gitmesi küresel piyasalarda dolara satış getirecektir. Dolayısı ile dolar tl paritesi de bu satıştan etkilenecek ve dolar kurunda da satışlar etkili olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey, Türkiye'nin bazı yönleri ile küresel piyasalardan ayrışabildiğidir. Çünkü son dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleri ve Abd ile S 400 alımı ile alakalı oluşan problemler ön plana çıkmıştır.

Abd'nin Türkiye ekonomisini bozmaya yönelik yaptırımlar uygulayabileceği konuşulmaya başlamışken oldukça dikkatli olmak gereklidir. Yani ilerleyen dönemde Fed'in faiz indirdiği bir ortamda dahi yükselen bir dolar kuru gözlemleme ihtimalimizde bulunmaktadır. Ancak normal şartlarda Fed faiz indirirse dolar düşer. Dolayısı ile Türk Lirası değerlenir ve diğer döviz kurları karşısında da sepet faktörü ile değerlenen bir TL izleme ihtimalimiz yükselir. Fed'in Temmuz ayı toplantısında faiz indirmesinin dolara etkileri hakkında detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz. https://forexlekazan.com/fed-faiz-indirirse-ne-olur/

Fed Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda İlk Tepkiler

Bu gece Fed'in faiz kararı açıklandıktan sonra piyasalarda ilk tepki oldukça önemlidir. Faiz kararında bir değişiklik beklenmediği için herhangi bir faiz indirimi ya da arttırımı olmadığı takdirde fiyatlamalarda çok fazla bir oynaklık yaşanması beklenmez. Ancak Fomc açıklamaları ve Fed Başkanı Powell'ın söylemleri ile piyasalarda volatilite yükselebeilir.

Volatilitenin yüksek olduğu bu anlarda kur marjları ciddi anlamda açılmaktadır. Aynı şekilde forex piyasalarında da spread oranları normal seviyelerinden çok daha fazla açılmaktadır. Bu nedenle uluslararası döviz piyasaları olarak geçen forexte işlem yapmakta olan yatırımcıların oldukça dikkatli olmaları gereklidir. Faiz açıklaması geldiği anda yurtdışı forex piyasalarında işlem hacmi ve volatilite ciddi anlamda artış göstereceğinden güzel kazançlar elde edilebileceği gibi, ciddi kayıplar yaşanabileceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle bu gece ve bu gibi volatiliteye neden olan önemli gecelerde yüksek kaldıraç kullanmamaya özen gösterilmelidir.

Hatırlatma; Fed faiz kararı açıklanırken ve açıklamalar sonrasında piyasalarda oluşacak volatiliteyi ve fiyatlamaları canlı olarak yayınlamak isterseniz sitene döviz kuru ekle bölümünden kendi sitenize özel kod oluşturabilirsiniz. Bu sayede sitenizi ziyaret eden yatırımcılar, dolar kuru, altın fiyatları gibi en çok merak edilen para birimi ve yatırım araçlarının fiyatını anlık olarak takip etme fırsatı bulabilecektir. Sitene Ekle kodlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. https://finansmerkezi.net/sitene-ekle.html