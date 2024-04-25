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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 27 Nisan FB-BJK derbisi biletleri neden satışa çıkmıyor?

"Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig 34. hafta derbi mücadelesine sahne olacak. Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri, karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. FB-BJK derbi heyecanını stadyumda yaşamak isteyenler biletlerin satışa çıkacağı tarihe odaklandı. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 27 Nisan FB-BJK derbisi biletleri neden satışa çıkmıyor?

12:27 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletleri
Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletleri

"Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 27 Nisan FB-BJK derbisi biletleri neden satışa çıkmıyor, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beşikaş mücadelesi ile Süper Ligde 34. hafta devam edecek. Sarı lacivertli ekip, 86 puanla ligde 2. sırada yer alırken, siyah beyazlı takım da 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.


Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Maç biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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