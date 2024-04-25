"Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 27 Nisan FB-BJK derbisi biletleri neden satışa çıkmıyor, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beşikaş mücadelesi ile Süper Ligde 34. hafta devam edecek. Sarı lacivertli ekip, 86 puanla ligde 2. sırada yer alırken, siyah beyazlı takım da 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor.