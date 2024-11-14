Yapay zekadan asgari ücret tahmini





2025 yılı asgari ücret zam oranı ile ilgili bir çok rakam konuşulurken yapay zekadan gelen oran 2024 ile benzer olacağı yönünde...





2024 yılı asgari ücret zam oranı yüzde 49 olarak açıklanmış 2024 yılında uygulanacak asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti.





Ekonomistler, enflasyon oranları ve son veriler göz önüne alındığında böyle bir artış söz konusu değil ancak piyasa beklentileri ve masadaki oranlar da buna yakın seyirde...







