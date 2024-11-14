Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte kulislerde dolaşan zam oranları ve vatandaşın beklentileri de netleşmeye başladı. Peki, 2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 2025 yılı asgari ücret zammı için kulislerde biçok rakam dolaşırken bir tahmin de yapay zekadan geldi. Yapay zeka 2025 yılı asgari ücret tahmininde bulundu. İşte yeni asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar ve yapay zekanın herkesi şaşırtan asgari ücret zam tahmini...
2025 asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için geri sayım yapılırken milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için vatandaşın ve ekonomistlerin beklentileri de bir bir ortaya çıkmaya başladı.
Yapay zekadan asgari ücret tahmini
2025 yılı asgari ücret zam oranı ile ilgili bir çok rakam konuşulurken yapay zekadan gelen oran 2024 ile benzer olacağı yönünde...
2024 yılı asgari ücret zam oranı yüzde 49 olarak açıklanmış 2024 yılında uygulanacak asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti.
Ekonomistler, enflasyon oranları ve son veriler göz önüne alındığında böyle bir artış söz konusu değil ancak piyasa beklentileri ve masadaki oranlar da buna yakın seyirde...
İşte yapay zekanın verdiği oranlara göre 2025 yılı asgari ücreti
Yüzde 49 zam yapılırsa yeni asgari ücret 25 bin 332 lira olacak.
Yüzde 46 zam yapılırsa yeni asgari ücret 24 bin 822 lira olacak
Yüzde 47 zam yapılırsa yeni asgari ücret 24 bin 992 lira olacak
Yüzde 48 zam yapılırsa yeni asgari ücret 25 bin 162 lira olacak
Enflasyon hedeflerine göre 2025 yılı asgari ücret tahminleri
Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse asgari ücret 24 bin lirayı aşacak.
OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 17 bin 2 TL olan asgari ücret, 19 bin 975 liraya yükselecek.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında asgari ücret 24 bin 483 lirayı bulacak
Yüzde 21 oranında zam gelirse yeni asgari ücret 20 bin 570 lira olacak.
2025 yılı asgari ücret zam tahminleri
Asgari ücrete yüzde 28'lik zam yapılması durumunda;
Mevcut asgari ücrete yüzde 28'lik artış yapılması durumunda asgari ücret 4 bin 760 lira artacak ve 21 bin 762 liraya yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.
Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.
Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.
Kulislerde konuşulan asgari ücret oranları
Öte yandan ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.
Bütçe için 15 Kasım işaret edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak.
Ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 2025 yılı için asgari ücret zammının yüzde 30 ila yüzde 50 arasında olabileceği tahmin edilirken yüzde 28'lik bir oran olacağı yönünde de bir iddia ortaya atılmıştı.
İddialar doğru çıkar ve asgari ücrete yüzde 28'lik bir zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 760 lira civarında olacak.
Pazarlık hangi rakamdan başlayacak?
Hükümetin asgari ücrete 2025 yılı için öngörülen yüzde 17.2’lik enflasyon oranı kadar zam yapmayı düşündüğü kamuoyuna yansıdı. Eğer bu yönde artış yapılırsa 20 bin TL civarında ücret ortaya çıkar. Eğer 12 aylık TÜFE oranında artış yapılırsa o da yüzde 40’ı biraz aşar. Temmuzda ara artış yansıtılmayan asgari ücrete patronların şiddetli itirazlarına rağmen yüzde 40-60 arası zam yapılması kuvvetle muhtemel.
Son yapılan zam oranları
2023 asgari ücret Ocak zammı
2023'te asgari ücrete ocak ayında 54,66 oranında zam yapılarak net yüzde 8 bin 506 lira oldu.
2023 asgari ücret Temmuz zammı
2023 Ocak ayında net 8.506,80 TL olarak belirlenen asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 zamlanarak net 11.402,33 TL oldu.
2024 yılı Asgari ücret zammı
2024 yılı ocak ayında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL oldu. Temmuz ayında ise herhangi bir zam yapılmadı.
Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor. İkinci ve üçüncü toplantı da yine aralık ayı içerisinde yapılacak.