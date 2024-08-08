Adeta film karesinden çıkmış gibi: 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında 500'e yakın etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.





Sıcak hava balonlarıyla ilgili düzenlenen etkinliğin renkli görüntüler oluşturduğunu ifade eden Fidan, "Kapadokya, sıcak hava balonculuğu denildiğinde en önemli bölge. Geçen yıl 615 bin kişi balon turlarına katıldı. Bu yıl daha fazla artış görüyoruz. Geçen yıla kıyasla yolcu sayısında yüzde 30'luk bir artış var. Bölgemizin en önemli etkinliği olan balon turu ilimizin tanıtımına katkı sağladığı gibi turizmin gelişimine de önemli katkılar sağlıyor." dedi.



