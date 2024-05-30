Asansör sistemi kurup kaçak kazı yapmışlar: 4 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ele geçirildi.

1 / 6 Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

2 / 6 İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.



3 / 6 Eve giden ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerin evin zemininde 20 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti.

4 / 6 Evde asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, el feneri, tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ile kazı malzemesi ele geçirildi.

5 / 6 Olayla ilgili S.Y, T.T, E.D. ve İ.P. gözaltına alındı.