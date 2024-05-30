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Asansör sistemi kurup kaçak kazı yapmışlar: 4 şüpheli yakalandı

18:05 - 30/05/2024 Perşembe
AA

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ele geçirildi.

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.


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Eve giden ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerin evin zemininde 20 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti.

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Evde asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, el feneri, tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ile kazı malzemesi ele geçirildi.

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Olayla ilgili S.Y, T.T, E.D. ve İ.P. gözaltına alındı.

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#Kırklareli
#Demirköy
#Operasyon
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