Baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Yüksekova'nın bereketli topraklarının her bitkiyi bünyesinde barındırdığını ifade eden İslam Geçirgen, "Bölgemizin en güzel köşelerinden birindeyiz. Kardelenlerin gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Bilindiği gibi mart ve nisan aylarımız bahar müjdeleyicisidir. Bu ay ve nisan ayı kardelenlerin ayıdır. Bu da ovamızın ne kadar güzel ve bereketli olduğunu gösteriyor. Lütfen buraya gelen kim olursa olsun zarar vermeden fotoğraflarını çekip ayrılsın" dedi.



