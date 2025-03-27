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Baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

23:0227/03/2025, Perşembe
IHA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın habercisi olan kardelenler çiçek açtı.

Kış mevsimin sona erdiğini simgeleyen, baharın müjdecisi olan kardelenler, Yüksekova'da sert geçen kış mevsiminin ardından kendilerini gösterdi. Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen kardelenlerin etrafını çeviren karlar ise ayrı bir güzellik kattı.

Yüksekova'nın bereketli topraklarının her bitkiyi bünyesinde barındırdığını ifade eden İslam Geçirgen, "Bölgemizin en güzel köşelerinden birindeyiz. Kardelenlerin gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Bilindiği gibi mart ve nisan aylarımız bahar müjdeleyicisidir. Bu ay ve nisan ayı kardelenlerin ayıdır. Bu da ovamızın ne kadar güzel ve bereketli olduğunu gösteriyor. Lütfen buraya gelen kim olursa olsun zarar vermeden fotoğraflarını çekip ayrılsın" dedi.


#Hakkari
#Kardelen
#Yüksekova

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