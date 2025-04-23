CHP'li vekiller kurye oldu

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Nisan 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
OSB işçilerine lojman müjdesi
Organize sanayi bölgelerinin çalışanları için inşa edecekleri lojman projesinin detayları belli oldu. Buna göre, lojmanlarda kalanlar yaşadıkları şehirdeki kira ücretlerinin yaklaşık üçte biri oranında kullanım bedeli ödeyecek. Lojman alanları şehrin mimari dokusuyla uyumlu yapılacak. Mülkiyeti devredilemeyecek. 3 bin 650 konutluk ilk lojman projesinin temeli 6 Mayıs'ta Manisa'da atılacak.
Kurye görevi vekillerde
İBB’deki suç örgütü, avukatlar üzerinden itirafları önleme planı deşifre olunca devreye CHP’li vekilleri soktu. Yolsuzluk soruşturmalarında isimleri sık sık geçen milletvekilleri Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Gökan Zeybek ve Nurten Yontar, avukatların yerini alarak tutuklulara ‘konuşmayın’ baskısı yapmaya başladı. Örgüt yöneticilerinin değişik illere dağıtılması sonucu itirafların gelmeye başlaması da yeni taktiğe geçilmesinde etkili oldu.
İlk finalist Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray finale yükselen ilk takım oldu. Sarı-kırmızılı takıma finali getiren golleri Sallai (2), Osimhen, Torreira ve Yusuf Demir attı. TÜMOSAN Konyaspor'un sayısı ise Pedrinho'dan geldi.