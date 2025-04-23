CHP'li vekiller kurye oldu

OSB işçilerine lojman müjdesi

Organize sanayi bölgelerinin çalışanları için inşa edecekleri lojman projesinin detayları belli oldu. Buna göre, lojmanlarda kalanlar yaşadıkları şehirdeki kira ücretlerinin yaklaşık üçte biri oranında kullanım bedeli ödeyecek. Lojman alanları şehrin mimari dokusuyla uyumlu yapılacak. Mülkiyeti devredilemeyecek. 3 bin 650 konutluk ilk lojman projesinin temeli 6 Mayıs'ta Manisa'da atılacak.