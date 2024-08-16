Denizli'de korkunç kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti

Balık yemeye gidiyorlarmış

Kazada ölen 4 kişinin, dün saat 17.00 sıralarında, Adnan Tekeci'nin kullandığı otomobille Çal ilçenin kırsal Hançalar Mahallesi'nden Sakızcılar Mahallesi'ndeki bir restorana balık yemeye gitmek için yola çıktıkları ancak akşam eve dönmedikleri, bunun üzerine yakınlarının jandarmaya başvurduğu belirtildi.