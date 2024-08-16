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Denizli'de korkunç kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti

13:55 - 16/08/2024 Cuma
DHA
<p>Çal ilçesi Sakızcılar Mahallesi Darıdere mevkisindeki 200 metrelik uçurumdan, saat 08.00 sıralarında, duman yükseldiğini fark edenler aşağıda bir otomobil olduğunu fark etti.&nbsp;</p>
Çal ilçesi Sakızcılar Mahallesi Darıdere mevkisindeki 200 metrelik uçurumdan, saat 08.00 sıralarında, duman yükseldiğini fark edenler aşağıda bir otomobil olduğunu fark etti.

Denizli'nin Çal ilçesinde 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki sürücüsü Adnan Tekeci (61), eşi Hatice Tekeci (57), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve eşi Kerime Nalçacı (75) hayatını kaybetti. Bir balık restoranına yemeğe giderken kaza geçiren 4 kişinin cansız bedenlerinin bulundukları yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, 20 NF 305 plakalı otomobildeki Adnan Tekeci, eşi Hatice Tekeci, kayınpederi Osman Nalçacı ve eşi Kerime Nalçacı'nın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

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İtfaiye ve AFAD ekipleri, ölen 4 kişinin cansız bedenlerini bulundukları yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

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Balık yemeye gidiyorlarmış

Kazada ölen 4 kişinin, dün saat 17.00 sıralarında, Adnan Tekeci'nin kullandığı otomobille Çal ilçenin kırsal Hançalar Mahallesi'nden Sakızcılar Mahallesi'ndeki bir restorana balık yemeye gitmek için yola çıktıkları ancak akşam eve dönmedikleri, bunun üzerine yakınlarının jandarmaya başvurduğu belirtildi.

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Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, kazanın dönüş yolunda değil giderken meydana geldiğini belirledi. 

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Kazanın Tekeci'nin virajı alamaması sonucu meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. 

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#Denizli
#Otomobil
#Uçurum
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