Erzincan'da Kurban Bayramı hareketliliği başladı: Hayvan pazarı sıkı pazarlıklara sahne oldu

"Fiyatlar geçen yıla göre daha düşük"





Pazarda hem alıcılar hem de satıcılar, bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Besiciler, fiyatların geçen yıla göre daha düşük olduğunu ve her bütçeye göre kurbanlığın bulunduğunu belirterek pazarda zaman zaman sıkı pazarlıkların yapıldığını ifade etti. Alıcılar ise bu yıl ki kurbanlık fiyatlarından memnuniyetlerini belirtti.