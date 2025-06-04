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Erzincan'da Kurban Bayramı hareketliliği başladı: Hayvan pazarı sıkı pazarlıklara sahne oldu

Erzincan'da Kurban Bayramı hareketliliği başladı: Hayvan pazarı sıkı pazarlıklara sahne oldu

08:584/06/2025, Çarşamba
IHA
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Erzincan'daki hayvan pazarında satışlar başladı. Satıcılar ve alıcılar arasında yaşanan sıkı pazarlıklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da her yıl Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarı, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satmak için pazara gelen besiciler, sabahın erken saatlerinden itibaren yerlerini aldı. Alıcılar ise fiyatları kontrol ederek uygun kurbanlık arayışına başladı.

Vatandaşlar arasında gerçekleşen pazarlıklar, yer yer dakikalarca sürerken, satıcılar hayvanlarının sağlıklı ve bakımlı olduğunu vurgulayarak fiyat tekliflerini savundu. Özellikle tokalaşarak yapılan geleneksel pazarlık yöntemi, pazar yerinde bayram öncesi adeta bir şenlik havası oluşturdu.

"Fiyatlar geçen yıla göre daha düşük"


Pazarda hem alıcılar hem de satıcılar, bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Besiciler, fiyatların geçen yıla göre daha düşük olduğunu ve her bütçeye göre kurbanlığın bulunduğunu belirterek pazarda zaman zaman sıkı pazarlıkların yapıldığını ifade etti. Alıcılar ise bu yıl ki kurbanlık fiyatlarından memnuniyetlerini belirtti.

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