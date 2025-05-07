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Erzincan'ın saklı cenneti: Sohmarik Yaylası doğaseverlerin yeni gözdesi

Erzincan'ın saklı cenneti: Sohmarik Yaylası doğaseverlerin yeni gözdesi

08:557/05/2025, среда
IHA
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerinde 2500 rakımda bulunan ve göçerlerin koyun sürülerini besledikleri, ulaşımı zor olduğu için adeta ‘saklı cennet' diye nitelendirilen Sohmarik Yaylası, doğaseverlerin gözdesi haline geldi.

Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverleri cezbediyor. Yayla, ulaşım zorluğuna rağmen doğal güzelliğiyle doğaseverlerin yanı sıra fotoğrafçıların ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çekiyor.

Yaylanın müdavimleri ise besicilik ve Erzincan Tulum Peyniri üretimi yapan Şavak Aşireti mensupları.

Munzur Dağları eteklerinde bulunan Sohmarik Yaylası, bu günlerde sosyal medya üzerinden görüp gelen yerli ve yabancı doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

Özellikle yaz aylarında rengarenk açan çiçekler, Munzur'un yüksek kesimlerinde erimeyen karlar, şırıl şırıl akan dereler, yayılan koyun sürüleri, kilometrelerce yol kat edip Sohmarik Yaylasına çıkan doğaseverleri mest ediyor.

Bin bir çeşit çiçek ve endemik bitki örtüsüne sahip olan yayla, koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, boz ayı, vaşak, ur kekliği, kurt, tilki ve kınalı keklik gibi zengin hayvan popülasyonuna da ev sahipliği yapıyor. Doğaseverler için bulunmaz bir doğa ve kamp alanı sağlıyor.

#Erzincan
#Kemah
#Munzur Dağları
#Sohmarik Yaylası
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