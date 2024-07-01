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Günlerdir aranıyordu: Kayıp profesörün cesedi elleri iple bağlanmış halde bulundu

20:44 - 1/07/2024 Pazartesi
DHA

Eskişehir'de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) Porsuk Çayı'nda; ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulundu. Başsavcılık 'cinayet' soruşturması başlattı.

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran'da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. 

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Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi. Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi bölgesine yoğunlaştı.

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ELLERİ İPLE BAĞLI CESEDİ BULUNDU


Polis ekiplerince bölgede yapılan aramalarda Prof. Dr. Karasu'nun Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu. Ellerinin iple bağlandığı tespit edilen Karasu'nun ölümü ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘cinayet' soruşturması başlatıldı. 

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Porsuk Çayı'ndan çıkarılan Karasu'nun cesedi, savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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#Eskişehir
#Ceset
#Porsuk Çayı
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