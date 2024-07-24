Fenomenlik merakı yüzünden 2 çocuğu hayattan kopardı: İçimizi soğutacak tek şey onun en ağır cezayı alması

‘İçimizi soğutacak tek şey, onun en ağır cezayı almasıdır'

Orhan Kemal'in annesi Büşra Duva da sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, “Sırf fenomenlik uğruna makas atarak, trafik kurallarını ihlal ederek 2 çocuğun canına kıyıyor. En ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Hiçbir şekilde oradan çıkmasını istemiyoruz. Bizim içimizi soğutacak tek şey onun en ağır şekilde ceza almasıdır. Fenomenlik uğruna sürekli makas atarak başka canlar ölmesin, başka anneler bizim yaşadığımız acıları yaşamasın istemiyoruz. Adaletimize güveniyoruz. İnşallah o oradan çıkmayacak. Adalet Bakanlığı'na çağrımız; onun oradan hiçbir şekilde çıkmaması, en ağır şekilde cezalandırılmasıdır. Herkesin sesimizi duymasını istiyoruz. Canımız o kadar çok yandı ki, diyecek söz bulamıyoruz artık” diye konuştu.