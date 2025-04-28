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Fırtına etkili oldu: Dalga boyu 5 metreye ulaştı helikopter piste güçlükle indi

Fırtına etkili oldu: Dalga boyu 5 metreye ulaştı helikopter piste güçlükle indi

12:4428/04/2025, Pazartesi
DHA
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Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtınada rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaştı, kıyıda 5 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Şiddetli fırtına nedeniyle Sahil Güvenlik'e ait bir helikopter piste güçlükle iniş yaparken, o anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrası Amasra'da sabah saatlerinde rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaştı. 

Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından teknelerin zarar görmemesi için önlemler alındı.

Boztepe Mahallesi ile Kaleiçi Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde rüzgar etkili oldu.

Amasra açıklarında ilerleyen kargo gemisi de dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı ait Kaleşah Mahallesi'nde piste inmek isteyen askeri helikopter bir kere pisti pas geçtikten sonra ikinci denemesinde inmeyi başardı.

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