Fırtına etkili oldu: Dalga boyu 5 metreye ulaştı helikopter piste güçlükle indi

Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından teknelerin zarar görmemesi için önlemler alındı.