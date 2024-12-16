Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Fırtına ve tipi bile durduramadı: Dondurucu soğukta 5 bin 137 metre yüksekliğe tırmandılar

Fırtına ve tipi bile durduramadı: Dondurucu soğukta 5 bin 137 metre yüksekliğe tırmandılar

10:4916/12/2024, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, kış ayında da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren yerli ve yabancı 16 dağcıdan oluşan grup, fırtına ve tipiye rağmen zorlu kış tırmanış gerçekleştirdi. Ekip üyelerinin saçı, kaşı ve kirpikleri zirve yolculuğu sırasında buz tuttu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve 5137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, dört mevsim boyunca karla kaplı zirvesiyle dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor. 

Tırmanış için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerden oluşan 16 kişilik grup, yerel rehber Resul Civaş eşliğinde minibüslerle Çevirme mezrasına ulaştı.


Buradan tırmanış ekipmanları ve eşyaları atlara yüklenen ekip, 3200 rakımdaki kamp alanına kadar yürüyerek ilk kampına ulaştı. Dağcılar, yüksek rakıma uyum sağlamak amacıyla ilk geceyi kamp alanındaki çadırlarda geçirdikten sonra, ertesi gün tırmanışlarına kaldıkları yerden devam etti.


Zorlu kış tırmanışına başlayarak 4200 rakımdaki ikinci kamp alanına ulaştılar. Burada dinlenip enerji toplayan ekip, gece yarısı kışlık kıyafetlerini giyerek zirve tırmanışına başladı. Tırmanış sırasında kuvvetli fırtına ve dondurucu soğuklar nedeniyle ekip üyelerinin saçları, kaşları ve kirpikleri buz tuttu.



Yaklaşık 5000 metre yükseklikteki buzulların başladığı noktaya ulaşan dağcılar, sabaha karşı kramponlarını takarak zirveye doğru yürüyüşlerini sürdürdü. Başarılı bir tırmanış gerçekleştiren dağcılar, gözyaşları içinde birbirine sarılarak tebrik etti.


Rehber Resul Civaş, yaptığı açıklamada, kış ayı tırmanışının çok zorlu olduğunu belirterek, dağcıların doğa şartlarına karşı gösterdiği sabır ve azmin önemine dikkat çekti.


#Ağrı Dağı
#Zirve
#Doğubeyazıt

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret tespit komisyonu yeniden toplanıyor! 2025 Ocak ayı yeni asgari ücret zam oranı bugün açıklanır mı?