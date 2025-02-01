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Fren yerine gaza bastı evin yatak odasına girdi: Geçen yıl heyelan yıktı şimdi ise araba

Fren yerine gaza bastı evin yatak odasına girdi: Geçen yıl heyelan yıktı şimdi ise araba

11:431/02/2025, Saturday
IHA
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<p>Geçtiğimiz yıl heyelan nedeniyle evi yıkılan ve taşınmak zorunda kalan Onur Çolak, yeni evinde de talihsizlikten kaçamadı. Bu kez yatak odasına bir otomobil girdi.</p>
Geçtiğimiz yıl heyelan nedeniyle evi yıkılan ve taşınmak zorunda kalan Onur Çolak, yeni evinde de talihsizlikten kaçamadı. Bu kez yatak odasına bir otomobil girdi.

Erzurum'da fren yerine gazan basan sürçücü binanın giriş katındaki eve girdi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, ev sahibinin daha önce de heyelan nedeniyle evini dev kayalar yıkmıştı.

Olay, dün gece saat 22.30 sularında meydana geldi. Apartmanın otoparkına aracını park etmek isteyen bir kadın sürücü, fren yerine gaza basınca kontrolünü kaybederek Onur Çolak'ın yatak odasına daldı.

Büyük bir gürültüyle sarsılan ev sakinleri, panikle yatak odasına koştu.

Kapıyı açtıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen Çolak ve ailesi, kısa bir süre sonra sürücüyü araçtan çıkardı.

Çarpmanın etkisiyle pencere çerçevesi yerinden koparak yatağa fırladı.

Neyse ki o sırada yatakta kimse yoktu. Kazada yaralanan olmazken, olay maddi hasarla atlatıldı.

Yaşadığı ikinci büyük şoku atlatmaya çalışan Onur Çolak, "Geçen yıl heyelan yıktı, şimdi ise araba" diyerek yaşadığı talihsizliği dile getirdi.

#Erzurum
#Fren
#Otomobil

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