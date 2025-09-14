Gidecek yer de yok

Şam’a sevkiyat günde bin TIR’a ulaşacak

Türkiye ile Suriye arasında doğrudan taşımacılığın 14 yılın ardından yeniden başlaması, lojistik sektörü ve ticarete güç katıyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras, atılan adımın sadece taşıma hacmini değil, ihracatın hızını da ikiye katlayacağını söyledi. Aras, "Bu uygulama sayesinde Cilvegözü–Bab el-Hava hattında günlük 400–500 olan TIR çıkışı en az 1.000'e ulaşacak" dedi.




