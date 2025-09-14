Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Şam’a sevkiyat günde bin TIR’a ulaşacak
Türkiye ile Suriye arasında doğrudan taşımacılığın 14 yılın ardından yeniden başlaması, lojistik sektörü ve ticarete güç katıyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras, atılan adımın sadece taşıma hacmini değil, ihracatın hızını da ikiye katlayacağını söyledi. Aras, "Bu uygulama sayesinde Cilvegözü–Bab el-Hava hattında günlük 400–500 olan TIR çıkışı en az 1.000'e ulaşacak" dedi. AKIN ALİ POLAT S 4
Gazze’ye bomba yağıyor: Gidecek yer de yok
İsrail, Gazze şehir merkezini işgal ederken yüz binlerce Filistinli yağan bombalardan güneye kaçıyor. İşgal ordusu 250 bin kişinin daha şehri terk ettiğini açıkladı. Gelen görüntülerde Filistinlilerin sığınacak yer bulamadıkları için yollarda ve açık arazilerde beklediği ya da enkaz aralarına sığındığı görülüyor.
Aslan doludizgin
Süper Lig’in lideri Galatasaray, Olimpiyat Stadı’nda konuk olduğu Eyüpspor’u son bölümde attığı gollerle yenerek 5’te 5 yaptı. Osimhen’in yokluğunda ilk onbirde sahaya çıkan İcardi ile öne geçen Cimbom’da 2. golü Barış’ın pasında Yunus Akgün attı.