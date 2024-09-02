Hakkarili çiftçi babanın gurur tablosu: 4 doktor, 3 öğretmen, 2 mimar, 1 mühendis 10 çocuk yetiştirdi

Ben 45 senedir bahçeme bebek gibi bakıyorum. Ben her zaman bunu diyorum, artık herkes toprağını işlesin ve emin olun işlendiği zaman artık dışarıya bağımlılığımız kalmayacak. Ben hiçbir şekilde markette veya başka bir yerde bir şey temin etmiyorum. Her şeyi bahçemden temin ediyorum” dedi.