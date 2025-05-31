Kas hastası Raziye'nin kalbi Gazze'de: Filistin bayrağını simgeleyen balonlar gökyüzüne bırakıldı

Hemen sosyal medyada paylaştım. Gördüğünüz gibi anne- babalarıyla beraber çocuklarımız Raziye kızımız da karşıda, yukarıda bizi izliyor. Onu mutlu etmek, onun arzusunu yerine getirmek için bir araya geldik. Böyle bir güzellik ortaya çıktı. Buradan Gazze'nin çocuklarına selam olsun. Raziye kendi dertlerini unuttu. Gazzeli çocukların dertleriyle dertlendi. Ona şifa olmasını istiyoruz. Raziye bütün ağrılarına ve dertlerine rağmen ‘Benim yaşadıklarım, Gazzeli çocukların yaşadıklarının yanında ne ki' diyor” dedi.