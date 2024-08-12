Kastamonu'daki büyük felakette 65 kişi can vermişti: 3 yıl geçti ama acılar ilk günkü gibi taze

6 kilometrelik bölümüne 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlar yapılan Ezine Çayı'ndaki çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yeni kütüphanenin tamamlandığı ve kafelerin açıldığı ilçede son bir yıl içerisinde 46 iş yerine ruhsat verildi, Hükümet Konağı ve Emniyet Binası yıkılarak yeniden inşa edildi. TOKİ tarafından ilçede yapılan 651 kalıcı konut ise hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesinin ardından kısa sürede ilçeye doğalgaz verildi ve bugün itibari ile abonelik sayısı 3 bin 451'e ulaştı.