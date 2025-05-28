Kızılin Kanyonu 300 tescilli mağarasıyla bölge turizminin yükselen değeri haline geliyor

Besni Kaymakamı Çağlar Partal ise, "Eşsiz, doğal ve tarihi güzelliği içinde barındıran bir kanyon burası. Beş bin yıla yaklaşan bir geçmişi var. Güvenli bir şekilde bu mağaralara tekne turlarımızla turistlerimizi götürüyoruz. Oraları gösterebiliyoruz, ağırlayabiliyoruz. Özellikle bahar aylarıyla birlikte çok ciddi sayıda ziyaretçi almaya başladık. Belki kapasitemizi daha da arttırmamız gerektiğini gördük. Çalışmalarımız bu anlamda devam ediyor. Gerçekten çok güzel bir vadi. Doğal güzelliklerin yanında vahşi yaşam anlamında da imkanlar sunuyor" diye konuştu.