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Malatya'da inşaat işçileri sopalarla birbirlerini darp etti: Horlama kavgasında 15 kişi yaralandı

Malatya'da inşaat işçileri sopalarla birbirlerini darp etti: Horlama kavgasında 15 kişi yaralandı

21:5324/02/2025, Pazartesi
IHA
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Malatya'nda bir şantiyede "horlama" meselesi nedeniyle işçiler arasında çıkan sopalı, taşlı kavgada 15 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan şantiyede meydana geldi.

 İddiaya göre, şantiye çalışanı işçiler arasında gece saatlerinde başlayan "horlama" meselesi öğle yemeği esnasında da devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 60 işçi taş ve sopalarla birbirlerine girdi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 15 işçi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerin şantiye ile hastanelerde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Malatya
#Horlama
#Kavga

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