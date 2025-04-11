Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımına yeniden başlandı

Koruma amaçlı uygulama imar planı içinde daha önce Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve belediye encümenlerinin kararı doğrultusunda 240 bina için yıkım kararı alındığını anımsatan Arpağ, şunları dile getirdi:





"Ulu Cami minaremizin görüntüsünü engelleyen ve Mardin'den uzakta çekilen bütün fotoğraflarda kötü görünen Ulu Cami Mahallesi 418 ada 3 ve 2 nolu parsellerde bulunan eklentilerin yıkımı için buradayız. Mevcut yıkacağımız yapı, iki katı tescilli bir kültür varlığı. Sonradan üzerine iki kat daha niteliksiz betonarme eklenti yapılmış. 3. ve 4. katın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 175 metrekare betonarme eklentiyi yıkacağız."