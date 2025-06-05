Taşıma işlemi yapılan evin balkonu çöktü: Ev sahibi ve 2 nakliye personeli göçük altında kaldı

Üç kişi taşıma işlemlerine devam ederken, buzdolabı ve fırının ardından koltuk indirileceği sırada balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Eski yapı olan evin balkonun çökmesi üzerine ev sahibi Abbas Bilir ve taşıma işlemlerini gerçekleştiren iki nakliye görevlisi yaralandı.



