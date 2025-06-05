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Taşıma işlemi yapılan evin balkonu çöktü: Ev sahibi ve 2 nakliye personeli göçük altında kaldı

Taşıma işlemi yapılan evin balkonu çöktü: Ev sahibi ve 2 nakliye personeli göçük altında kaldı

09:285/06/2025, Perşembe
IHA
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Denizli'de evindeki fazla eşyaları köy evine taşımak isteyen ev sahibi ve iki nakliye personeli, çöken balkonun altında kalarak yaralandı.

Denizli Pamukkale'de Abbas Bilir, evindeki fazla eşyaları köy evine taşımak için nakliye firmasıyla anlaştı. 1. katta bulunan evin balkonundan eşyaları indiren ev sahibi Abbas Bilir ve iki nakliye personeli, eşyaları kamyonete yüklemeye başladı.

Üç kişi taşıma işlemlerine devam ederken, buzdolabı ve fırının ardından koltuk indirileceği sırada balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Eski yapı olan evin balkonun çökmesi üzerine ev sahibi Abbas Bilir ve taşıma işlemlerini gerçekleştiren iki nakliye görevlisi yaralandı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde tamamlanan 3 yaralı ambulans ile hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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