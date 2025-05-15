Trabzon Şehir Hastanesi'nin yüzde 75'i tamamlandı: 900 yatakla hizmet verecek

Hastane inşaatın yüzde 75 seviyelerine ulaştığını kaydeden Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Hastanemizin 4 kulesinde epey bir mesafe aldı. İç donanımlarla ilgili de ciddi çalışmalar yapıldı. Yer döşemeleri, kapıların montajı, elektrik tesisatına varıncaya kadar birçok işlemler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Yılsonuna kadar da firma bitmesini taahhüt etti biz de o günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Şehir hastanesi devlet imkânlarıyla yapılan bir tesis. O nedenle de elimizde var olan cihazlar teşrif malzemeleri personel ve benzeri tıbbı cihazlarla alakalı fizibilite envanter çalışmalarını yaptık, bakanlığımıza sunduk. Eksik kalacağını ön gördüğümüz bir kısım malzemelerin de taleplerini yaptık. Bakanlığımız bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bittiği zaman eksiksiz bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Özellikle ilimizde bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Bu bağlamda da hizmetlerin kaydırılması söz konusu olacak. Bir kısım hizmetleri özellikle şehir hastanemizde vermeyi planlıyoruz. Bu planlama dâhilinde de yakın bir gelecekte zaten kamuoyuyla paylaşılacak" diye konuştu.



