Giresun su ürünleri ticaret merkezi haline gelecek





Giresun için ekonomik ve sosyal açıdan katma değeri bulunan bir yatırım olduğunu da ifade eden Milletvekili Elmas, " Bölgemizde balıkçılığın daha da yaygınlaşması adına önemli bir yatırım olan balıkçı barınağından yurt içine ve yurt dışına dağıtım imkanı bulunacaktır. Burada balıkçılık tesisinin de kurulması ileri hedeflerimiz arasındadır. Giresun için ekonomik ve sosyal bakımdan da önemli bir alt yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bölge olarak, konum ve nitelik olarak gerçekten güzel bir şekilde inşa edilen bu proje. Aynı zaman şehrimizin ticaretine ve geneline olumlu yansıyacak bir ticaret merkezi haline gelecek. Karadeniz'den çıkan su ürünlerinde ticaret merkezi haline getirecek" diye konuştu.