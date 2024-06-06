Türkiye'nin gizli cenneti: Fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu herkes akın ediyor

Çok güzel bir yer olduğunu dile getiren Meral, "Yoldan geçiyorduk, bu güzelliği kaçırmak istemedik, fotoğraf çekelim dedik. Çiçekler arasında bizim de bir karemiz olsun istedik. Boş bir tarla ama tablo gibi bir görüntüsü var. Biz de bu tablonun içerisinde yer almak istedik." ifadesini kullandı.



