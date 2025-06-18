Uzmanlar acil yıkım ve tahliye için uyardı: Trabzon'da tam 450 konut heyelan veya selde yıkılabilir

Risk altında bulunan 450 konutun acilen yıkılması gerektiğini de kaydeden Ersoy, "Bu bölgede köyler aslında eski heyelan düzlüklerinde kurulmuş. Eski heyelan düzlüğü dediğimiz düz alanlar toprak kalınlığının biraz fazla olduğu tarıma elverişli alanlar olarak tanımlanan alanlar insanlar tarafından köyler kurularak yaşama geçirilmiş. Bir yağış neticesinde buralardaki toprak kalınlığı fazla olduğu için toprak su içeriğinin artmasına bağlı olarak heyelan meydana getiriyor. Evler heyelana maruz kalarak hareket eder duruma geldi. Bu bölgelerdeki çalışmaların belediyemizce yapılarak projelendirilmesi gerekiyor. Trabzon'da heyelan riski altında bulunan yaklaşık 450 konut var. Fakat hiç biri tam anlamıyla boşaltılmadı ve yıkımı başlamadı.