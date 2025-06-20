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Vatandaşlar fark edip hemen ekiplere bildirdi: Mavi bayraklı plajda denize girmek yasaklandı

Vatandaşlar fark edip hemen ekiplere bildirdi: Mavi bayraklı plajda denize girmek yasaklandı

22:0020/06/2025, Cuma
DHA
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Bartın'ın tek mavi bayraklı plaj İnkumu'nda deniz yüzeyinde mazot ve kötü koku nedeniyle inceleme başlatıldı. Denizde oluşan kirlilik nedeniyle Valilik tarafından denize girmek yasaklandı.

Bartın'da akşam saatlerinde 3 kilometrelik sahil şeridinde denize girenler, su yüzeyinde mazot ve kötü koku ile karşılaştı. Durumu fark edenler denizden mazot kokusu gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı.

 3 kilometrelik sahil şeridinin 500 metrelik kısmında görülen kirlilik için detaylı çalışma başlatıldı. Koku ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için Sahil Güvenlik ekipleri yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yük gemileriyle ilgili araştırma başlattı.

 Bartın Valiliği tarağından denizde oluşan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturduğundan İnkumu'nda denize girmek yasakladı. Yasak, hoparlörden anons yapılarak duyuruldu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Arslan kirliliğin nedenini belirlemek için çalışma yaptıklarını ve en kısa zamanda sonuçlanacağını söyledi.

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