Yüksekova'nın saklı güzelliği: Doğaseverlerin yeni gözdesi

Ziyaretçiler, "Türkiye'nin her yeri güzel ama Yüksekova'nın doğası apayrı bir güzel. Yüksek rakımlı dağları, gölleri, buzulları ve insanları bu bölge için en önemli kriterler. Burada gezdik, gördük; insanlar bizi evlerine kadar davet etti, kapılarını açtı. Böyle bir misafirperverliği başka hiçbir yerde görmedik. Yıllardır buralara gelmek istiyorduk ama yeni nasip oldu. İnanın Yüksekova doğasına hayran kaldık. Bu doğaya sahip çıkıp üzerinde durmak lazım. İsviçre'ye gitmeye gerek yok. Burası bin İsviçre'ye bedel. Buraya turist akını yapmak için herkes çalışmalı. Sat Gölleri'ni gezdik, doğa yürüyüşü yaptık. Bizi hayran bıraktı. Yüksekova acilen turizme açılmalı, turizme kazandırılmalı. Bu doğayı kesinlikle tanıtmak gerek" ifadelerini kullandı.